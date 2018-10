Giro di Lombardia 2018: percorso, startlist e dove vederlo in tv e streaming

Ormai ci siamo. Sabato 13 ottobre si svolgerà il Giro di Lombardia 2018.

Si tratta dell’ultima classica monumento della stagione, una corsa molto amata da tutti.

Dopo la due giorni con la Milano-Torino e la Gran Piemonte, il nostro territorio sarà dunque protagonista ancora una volta.

Quest’anno il Giro di Lombardia giunge alla 112a edizione.

Il percorso del Giro di Lombardia 2018

La partenza sarà da Bergamo e si percorreranno subito 40 km di pianura verso sud.

Da qui inizia la prima salita di giornata, quella verso il Colle Gallo, dal quale parte una discesa che porta fino alla Val Seriana.

La seconda salita riguarderà il Colle Brianza con seguente discesa su Pescate e passare per Valmadrera, Oggiono ed infine Pusiano.

Successivamente la scalata prevede il passaggio del gruppo nella salita del Ghisallo, dove i corridori incontreranno pendenze fino al 14%.

Dopo pochi chilometri vi è una salita ancor più pesante, quella che porta al Muro di Sormano. La sua lunghezza è di 2km e le pendenze qui sono di media al 15%, con punte che si avvicinano addirittura al 30%.

Discesa impegnativa dopo la Colma e ci si avvicina verso il traguardo finale. Poco prima ennesima salita del percorso, quella verso Civiglio che si aggira attorno al 10% di media.

Ultimi 10 km che si svolgono dentro Como, con l’ultima salita lunga 1500 metri al 5% medio.

Gli ultimi 3 km sono quelli della discesa verso il Lungo Lario, con un’ampia curva verso sinistra ai meno 600m e strada larga sette metri nel rettilineo finale.

Lungo 241 km totali, si tratta dunque di un percorso adatto a scalatori e specialisti, che si contenderanno la vittoria finale.

La startlist del Giro di Lombardia 2018

Essendo una corsa adatta ai corridori abili in montagna, nella startlist figura un parterre de roi davvero molto interessante.

In primis il nostro Vincenzo Nibali, in cerca di rivalsa dopo gli ultimi mesi travagliati a causa della caduta del Tour de France e che al Lombardia ha trionfato nel 2015 e nel 2017.

Troviamo poi corridori del calibro di Romain Bardet, Thibaut Pinot (vincitore alla Milano-Torino), Thomas De Gendt, i gemelli Simon e Adam Yates, il campione del mondo Alejandro Valverde, Mikel Landa, Julian Alaphilippe, Rigoberto Uran, Ilnur Zakarin, Primoz Roglic, Steven Kruijswijk, Gianni Moscon e Daniel Martin (vincitore nel 2014).

Dove vedere in tv e streaming il Giro di Lombardia 2018

Il Giro di Lombardia 2018 sarà trasmesso in tv in chiaro prima su Rai Sport (dalle ore 14:00) e poi Rai 2 (dalle ore 14:50) e per gli abbonati su Eurosport 1 (dalle ore 14:30).

In streaming sarà invece visibile sul portale gratuito Rai Play e su quelli per abbonati Sky Go, Now TV ed Eurosport Player.

