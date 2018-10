I Medici 2: cast, trama e anticipazioni. Streaming e TV, quando inizia

Trama e cast della serie TV su Rai 1

Dopo il successo della prima stagione, approda su Rai 1 la serie tv Medici 2 – Lorenzo il Magnifico.

La prima puntata andrà in onda, in prima serata, martedì 23 ottobre. La scorsa stagione si era conclusa con la lieta notizia del futuro arrivo di un erede in casa Medici, figlio di Piero e Lucrezia.

Assisteremo, dunque, alla trasposizione cinematografica del periodo più rigoglioso per la città di Firenze, sotto la guida del Signore Letterato; quest’ultimo sarà noto a tutti con il nome di Lorenzo Il Magnifico.

I Medici 2: trama della serie tv su Rai 1

Siamo nella Firenze del 1469. Cosimo De Medici aveva instaurato un solido potere all’interno della Banca che ora, sotto la guida di Piero, sta attraversando un periodo di difficoltà.

I Pazzi, famiglia rivale, vogliono approfittare del momento di crisi per superare una volta per tutte la famiglia Medici e prendere il loro posto nella Signoria.

Durante la prima puntata, Piero sarà vittima di un agguato e resterà gravemente ferito, lasciando il governo e i suoi doveri nelle mani del suo primogenito, Lorenzo.

The Walking Dead 9: streaming e uscita, quando inizia in Italia

La tensione tra i Pazzi e la famiglia Medici diventerà sempre più forte e insostenibile, tanto che Piero dovrà richiedere l’aiuto di Galeazzo Sforza. Il Duca di Milano, prontamente, si recherà a Firenze per assistere i giovanissimi Lorenzo e Giuliano nella lotta contro la famiglia rivale.

Di lì a poco, Piero morirà per le numerose ferite riportate durante l’agguato.

Nel frattempo, Giuliano e il fedele amico Botticelli, incontreranno la meravigliosa Simonetta Vespucci, la quale sarà motivo di forte astio tra i due.

I Medici 2: cast della seconda stagione

Nuovi arrivi e vecchie conoscenze compongono il cast de I Medici 2. Lorenzo Il Magnifico, porta il volto di Daniel Sharman, noto per il ruolo di Ares nel film Immortals e per aver interpretato lo stregone Kaleb nella serie televisiva The Originals.

Al suo fianco, un cast internazionale, in cui figurano attori come Bradley James, Sarah Parish, Alessandra Mastronardi, Julian Sands, Matteo Martari e Aurora Ruffino.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL NOSTRO FORUM CLICCANDO SU QUESTO LINK