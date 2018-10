Leo Gassman: altezza, età, madre e carriera. Chi è il figlio di Alessandro

Chi è Leo Gassmann e curiosità

Leo Gassman si è presentato alle audizioni di X Factor conquistando giudici e pubblico. Tra le più entusiaste per l’esibizione del ventenne, nipote del famosissimo nonno Vittorio, è stata Mara Maionchi. Proprio lei ha chiesto all’aspirante concorrente del programma musicale più visto in tv se vi fosse parentela con i più famosi Vittorio e Alessandro Gassman. Rispettivamente nonno e papà del giovanissimo Leo Gassman.

Leo Gassman ‘Crearmi qualcosa di mio’

Altezza media, capelli ricci, il giovane Leo Gassman è il figlio dell’attore Alessandro e dell’attrice classe 1976 Sabrina Knaftlitz. Per inseguire il sogno di una carriera da artista ha scelto il palco di X Factor. Accompagnato dalla chitarra il giovane Gassman ha spiegato di voler cercare una sua strada. “Voglio dimostrare a me stesso di poter capire la mia strada per crearmi qualcosa di mio”.

Presentandosi ha anche aggiunto di essere “cresciuto in una famiglia di persone felici mi hanno mostrato i lati belli della vita. Quindi io mi reputo una persona molto fortunata. Ma è come se avessi un eco dentro che deve uscire per sfogarmi, per alleggerirmi”.

Leo Gassman coltiva da tempo la passione musicale. Infatti spinto dalla mamma, ha partecipato quando aveva 9 anni alle selezioni Conservatorio di Santa Cecilia, a Roma. Mentre dalle foto pubblicate su Instagram emerge la passione musicale per il rugby.

Leo Gassman conquista il pubblico di X Factor

Tantissimi i commenti positivi sui social. “Forte leo hai una bellissima voce sei riuscito a trasmettere tanta emozione ??una bellissima partenza continua cosi vai forte❤”. Mentre un’altra followers scrive “bravissimo …ma il tuo volto così bello anche al cinema non dispiacerebbe ???”.

