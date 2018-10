Lewis Hamilton campione del mondo 2018 di F1 se: tutte le combinazioni

F1 Gp Austin 2018: Lewis Hamilton campione del mondo, le combinazioni

Questo weekend, la Formula 1 potrebbe eleggere, per la quinta volta nella sua storia, Lewis Hamilton come suo campione del mondo.

Raggiungerebbe, nella classifica di tutti i tempi, Juan Manuel Fangio al secondo posto dietro solo a Michael Schumacher, vincitore sette volte del titolo.

Il pilota inglese attualmente ha un bottino rassicurante di 67 punti di vantaggio sul suo primo inseguitore in classifica, Sebastian Vettel, sui 100 totali ancora da assegnare che equivalgono a sole quattro gare.

Motivo per cui la gara di Austin potrebbe essere decisiva per il pilota inglese di casa Mercedes, il quale potrebbe già vincere il titolo matematicamente.

Primo match point che però ha bisogno di alcune combinazioni per far si che sia anche l’ultimo.

Hamilton ha infatti bisogno di concludere la gara in Texas con almeno 75 punti di vantaggio in classifica su Vettel in quanto, anche in un ipotetico caso di arrivo a pari punti in classifica all’ultima gara stagionale, avrebbe la meglio grazie ai migliori piazzamenti totali, anche se il tedesco di casa Ferrari dovesse vincere tutte le date rimanenti.

Ma vediamo nello specifico tutte le combinazioni possibili in questo Gran Premio.

Le combinazioni che permetterebbero a Lewis Hamilton di vincere il titolo già ad Austin

Lewis Hamilton ad Austin si laureerebbe campione del mondo per la quinta volta se:

– Vince la gara e Vettel arriva almeno terzo

– Secondo con Vettel almeno quinto

– Terzo con Vettel almeno settimo

– Quarto con Vettel almeno ottavo

– Quinto con Vettel almeno nono

– Sesto con Vettel fuori dalla zona punti (11° o peggio)

La possibilità che il campionato si chiuda già domenica sono parecchie, considerando anche che, in cinque edizioni del GP di Austin, Lewis Hamilton ha vinto ben quattro volte mentre a Sebastian Vettel andò, nel 2013, la prima corsa in questo tracciato quando era ancora in Red Bull.

