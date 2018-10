Pensione anticipata con 37 anni di contributi e Quota 100, chi rientra

Dal primo gennaio 2019 basteranno 67 anni d’età per la pensione di vecchiaia. Invece, per usufruire della pensione anticipata, in questo momento, è necessario aver maturato 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini mentre per le donne tale soglia è fissata a 41 anni e 10 mesi. Nel 2019, a seguito dell’adeguamento dei parametri sull’aspettativa di vita fissati dall’Istat, dovrebbero essere aggiunti 5 mesi all’età contributiva necessaria per usufruire della pensione anticipata.

In alternativa, chi ha almeno 63 anni d’età e 20 anni di contributi – fino al 31 dicembre 2018 – potrebbe optare per l’Ape volontario. Nella situazione attuale, però, si inserisce l’iniziativa del governo che sta puntando all’introduzione di Quota 100 già con la prossima Legge di Bilancio.

Pensione anticipata: le ipotesi in campo

In realtà, ancora non si conoscono in modo preciso i requisiti per andare in pensione con Quota 100. Allo studio dell’esecutivo due possibilità in particolare: 64 anni d’età e 36 di contributi oppure 62 anni d’età con 38 anni di contributi. Per quello che è dato sapere, è proprio quest’ultima versione – 62+38 – quella con più possibilità di approvazione.

D’altra parte, potrebbe correre in parallelo a Quota 100 un ulteriore modalità di pensionamento per i lavoratori precoci. In pratica, sono i lavoratori che hanno cominciato a lavorare da molto giovani, quindi, quelli che pur non avendo ancora raggiunto una certa età anagrafica possono contare su molti anni di contributi. Si tratta di Quota 41: per accedervi serviranno, appunto, 41 anni di contributi.

Detto ciò, sembra si siano allungati i tempi per poter andare in pensione con Quota 100. Per contenere la spesa relativa alla prossima manovra, il governo è orientato a far slittare il superamento della Legge Fornero a dopo il primo trimestre 2019. Secondo le ultime indiscrezioni, la prima finestra per il pensionamento anticipato sarà quella di aprile 2019; seguiranno quella di luglio, ottobre e gennaio 2020.

