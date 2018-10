Pallone d’Oro 2018: candidati, data assegnazione, quote e l’albo d’oro

Data Pallone d’oro 2018 e candidati, chi sono i favoriti

La cerimonia di consegna del prestigioso premio istituito dalla rivista francese France Football si avvicina. Appuntamento con il Pallone d’Oro 2018 fissato per lunedì 3 dicembre, a partire dalle 20.45.

Sono 30 i candidati. Dalle punte di Manchester City, Psg e Barcellona Sergio Agüero, Edinson Cavani e Luis Suarez, ai portieri Jan Oblak (Atletico Madrid) e Alisson (Liverpool); dai francesi e croati protagonisti dell’ultimo mondiale – Lloris, Pogba, Griezmann, Mbappé, Kanté, Modric e Rakitic – ai giocatori finalisti dell’ultima Champions League (Firmino, Manè e soprattutto Salah sponda Liverpool; Isco, Sergio Ramos, Varane, Bale, Marcelo, Benzema lato Real Madrid).

Spazio in classifica ci sarà anche per illustrissimi outsider come Courtois (Real), De Bruyne (City), Godin (Atletico), Kane (Tottenham), Hazard (Chelsea) e Mandzukic.

Pallone d’Oro 2018: due nuovi premi

L’attaccante della Juventus è l’unico giocatore a rappresentare la Serie A, visto che CR7 l’anno scorso era al Real Madrid e Alisson, ora ai Reds, viene valutato per la scorsa stagione – molto positiva – con la Roma. In lizza, ovviamente, non potevano mancare Neymar, Lionel Messi, e, appunto, Cristiano Ronaldo. Proprio questi ultimi due campioni si sono divisi le ultime 10 edizioni del premio, cinque per ciascuno.

Quest’anno, però, l’argentino – come il brasiliano del Psg – sembra fuori dai giochi per la vittoria finale. A giocarsela, secondo gli addetti ai lavori, saranno in tre: oltre al portoghese oggi alla Juventus, ci sarebbero buone possibilità per Modric, già giocatore dell’anno Fifa, e l’egiziano Salah. D’altra parte, questa edizione sarà interessante anche per l’assegnazione di due nuovi premi: quello che andrà al miglior Under 21 (Trofeo Kopa) e alla migliore calciatrice della stagione. Per quanto riguarda il primo, concorrono anche i milanisti Donnarumma e Cutrone. Curiosità: Mbappé potrebbe vincere due premi, e cioè il Pallone d’Oro vero e proprio, per dir così, e l’edizione dedicata ai talenti più giovani.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM