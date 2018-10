L’allieva 2: cast, trama e anticipazioni puntate. Quando inizia su Rai 1

Trama, cast e anticipazioni, L’allieva 2 su Rai 1

Alessandra Mastronardi è L’allieva. A breve, su Rai 1, avrà inizio la seconda stagione della serie tv campionessa di ascolti durante l’inverno scorso. La prima puntata andrà in onda giovedì 25 ottobre. La giovane dottoressa Alice, che tanto adora la medicina legale, sarà ancora una volta contesa tra due uomini.

Da un lato l’affascinante professore, interpretato da Lino Guanciale; dall’altro Arthur, attuale fidanzato di Alice e reporter in giro per il mondo.

Ne vedremo di certo delle belle dato che, come ben sappiamo, la passione amorosa tra il professore e Alice è una fiamma sempre accesa.

L’allieva 2: trama seconda stagione, su Rai 1

Tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, L’allieva ha ottenuto un discreto successo di pubblico durante la prima stagione. Secondo alcune anticipazioni e indiscrezioni, la trama della serie tv potrebbe discostarsi lievemente da quella della serie di romanzi rosa.

La brillante Alice, quasi sicuramente, cederà alla tentazione, lasciando definitivamente da parte la sua storia d’amore con Arthur per cadere tra le braccia del Professor Claudio.

L’allieva 2: anticipazioni prima puntata seconda stagione

La nuova stagione della serie televisiva L’allieva, andrà in onda ogni giovedì in prima serata, su Rai 1, a partire da giovedì 25 ottobre.

La prima delle sei puntate avrà inizio dal punto in cui ci eravamo lasciati. Nonostante abbia, già in passato, fatto una scelta, Alice si ritroverà in una difficile situazione. Mentre il suo fidanzato era in viaggio per lavoro, l’aspirante medico l’aveva tradito, lasciandosi trasportare dalla passione che da tempo la legava al suo docente di medicina legale.

Il professor Claudio, dal canto suo, le aveva dichiarato il suo amore, ma Alice non sembrava aver alcuna intenzione di separarsi da Arthur. Potrebbe essere dunque questo il momento della verità.

