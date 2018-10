Francesco Boccia: moglie figli e carriera del candidato alla segreteria PD

Era stato lui il proponente della web tax, poi annullata durante la presidenza renziana al Consiglio dei Ministri con il Decreto-Legge del 6 marzo 2014. Ma non solo: alla carriera politica, Francesco Boccia non ha mai smesso di affiancare la redazione di testi incentrati sulla questione finanziaria ed economica, distendendo anche contribuiti parlamentari (basti pensare a “Immigrazione, un’opportunità economica”oppure “Piano Juncker – Un piano di investimenti per l’Europa. Lavori della Commissione Bilancio”). Ma chi è davvero Francesco Boccia?

Francesco Boccia: dagli esordi alla carriera in Parlamento

Classe 1968, originario di Bisceglie, il politico pugliese Francesco Boccia ha presentato la propria candidatura per il ruolo di segretario del Pd. Ma percorriamo la sua carriera politica fin dagli esordi, quando a Bari ha ricoperto la carica di assessore all’economia, negli anni in cui Michele Emiliano era stato insignito della nomina di Sindaco del capoluogo pugliese (oggi presidente della Regione). Nel 2008 varca le porte di Montecitorio e, fino al 2013, sarà coordinatore delle Commissioni economiche del Partito Democratico alla Camera. Nel febbraio dello stesso anno, è presidente della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati.

Rassegna poi le dimissioni, nell’aprile 2016, dalla carica di Consigliere comunale del PD del suo paese natìo, Bisceglie. A ottobre 2018 dichiarerà ai microfoni del Corriere della Sera l’intenzione di candidarsi alle Primarie del PD per eleggere il successore del Segretario in Carica Maurizio Martina, con il quale condivide l’idea della promozione di un dialogo con il MoVimento. Cos’altro sappiamo di Boccia, oltre alla carriera politica (a cui ha accompagnato anche quella accademica)?

Vita privata e curiosità su Francesco Boccia, candidato per la segreteria del PD

Francesco Boccia ha 50 anni ed è del segno dei Pesci. Dopo la lunga relazione con Benedetta Rizzo – anch’essa militante tra le fila del PD – che gli ha portato la nascita di Edoardo e Ludovica, è stato al centro delle cronache rosa per una seconda storia d’amore. Questa volta, accanto a Boccia, c’è stata un’avversaria: si tratta di Nunzia de Girolamo, ex Ministro e e deputato del Partito delle Libertà, con cui convola a nozze (sottoscritte dal rito civile). Con questo matrimonio è nata anche la piccola Gea.

