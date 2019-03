Nicola Zingaretti: moglie, laurea e fratello. La carriera del candidato Pd Chi è Nicola ZIngaretti alle Primarie Pd

Il romano Nicola Zingaretti, ha detenuto per due mandati le redini della regione Lazio in qualità di Presidente della regione. Diventato poi una dei maggiori riferimenti del Partito Democratico, è uno dei principali candidati alla guida del PD. Il suo esordio in politica sarà molto precoce: a solo 17 anni è già fondatore di un’ Associazione. Ripercorriamo i momenti salienti che scandiscono la sua vita politica (senza trascurare quella privata).

Gli esordi di Nicola Zingaretti, dall’ età di 17 anni già attivo in politica

«Sai quando cammini sul bagnasciuga, tu non te l’aspetti, lei arriva, e ti ritrovi tutto bagnato?» chiede retoricamente Zingaretti. «Ecco»spiega il politico romano «per me la politica è stata una cosa così. Non l’ho mai scelta, mi ci sono trovato in mezzo, zuppo». Non potrebbe essere altrimenti: ha soli 17 quando sceglie di fondare “ Nero e non solo”, associazione di volontariato dalla chiara impronta anti-razzista, nata in risposta alle sfide di un Paese multietnico e multiculturale.

Tra il 1985 e il 1989 Nicola Zingaretti è Segretario Regionale del Lazio, nonché membro della Federazione Giovanile Comunista Italiano (F.G.C.I.). Nel 1992 l’ attuale Governatore del Lazio è Consigliere Comunale a Roma; si occupa di difesa dell’ ambiente e legalità (numerose le iniziative che patrocina in memoria dei magistrati Borsellino e Falcone). Alle regionali di marzo 2018 ottiene la maggioranza dei voti, segnando il suo secondo mandato come Presidente della Regione Lazio (già il 26 febbraio del 2013 aveva prevalso sui candidati alla Presidenza regionale).

Nicola Zingaretti: vita privata del candidato al PD

Nato a Roma l’11 ottobre del 1965, Nicola Zingaretti non è attualmente in possesso di un Titolo di Laurea. Non meno famoso è suo fratello, Luca, interprete della fortunata serie tratta dai romanzi di Camilleri, Il Commissario Montalbano. I due sono soliti riunire le rispettive famiglie nelle domeniche nella casa materna, impegni permettendo.

La loro madre, miracolosamente scampata alle deportazioni razziali per puro caso (non si trovò in casa quando l’ abitazione dei bisnonni fu passata al setaccio dai nazifascisti, che condannarono ai campi di sterminio la bisnonna di Luca e Nicola). Ha due figlie, Flavia e Agnese, di 13 e 17 anni, frutto del matrimonio con la moglie Cristina.

