Dove vedere la Formula E 2019 in diretta TV o streaming gratis

Il prossimo 15 dicembre tornerà l’ormai consueto appuntamento con il campionato di Formula E, che quest’anno sarà partirà dall’Arabia Saudita, di preciso dalla sua capitale, Riyadh.

Anche quest’anno sarà presente il tracciato italiano di Roma, appuntamento numero sette del campionato e in programma il prossimo 13 aprile.

In totale le gare saranno tredici, con un doppio appuntamento finale in programma a New York il 13 e 14 luglio.

Stagione dunque piuttosto lunga quella delle monoposto elettriche, che toccheranno quattro continenti, tranne l’Oceania.

Queste le gare ad oggi in programma:

Riyadh (Arabia Saudita) 15 dicembre

(Arabia Saudita) 15 dicembre Marrakesh (Marocco) 12 gennaio

(Marocco) 12 gennaio Santiago (Cile) 26 gennaio

(Cile) 26 gennaio Città del Messico (Messico) 16 febbraio

(Messico) 16 febbraio Hong Kong (Cina) 10 marzo

(Cina) 10 marzo Sanya (Cina) 23 marzo

(Cina) 23 marzo Roma (Italia) 13 aprile

(Italia) 13 aprile Parigi (Francia) 27 aprile

(Francia) 27 aprile Monaco (Principato di Monaco) 11 maggio

(Principato di Monaco) 11 maggio Berlino (Germania) 25 maggio

(Germania) 25 maggio Berna (Svizzera) 22 giugno

(Svizzera) 22 giugno New York (Stati Uniti) 13 luglio

(Stati Uniti) 13 luglio New York (Stati Uniti) 14 luglio

Di questi tracciati aspettano omologazione definitiva da parte della FIA, Riyadh, Santiago, Sanya e Berna.

Dove vedere in tv e streaming gratis il campionato di Formula E 2019

Visti i buoni ascolti ottenuti la passata stagione (con in particolare il GP di Roma che ha ottenuto il 9,6% di share con 1.200.000 spettatori), nelle scorse settimane Mediaset ha rinnovato l’accordo per trasmettere la Formula E per altre cinque stagioni, fino al 2023.

Questo il comunicato ufficiale della tv del Biscione a riguardo:

“Per le prossime cinque stagioni lo spettacolare mondiale di automobilismo “Formula E” con E-Prix in diretta su circuiti urbani delle più grandi città del mondo continuerà a essere trasmesso in esclusiva dalle reti Mediaset. Grazie a un accordo quinquennale siglato con la Formula E Holdings, il Campionato ABB FIA Formula E delle velocissime monoposto elettriche a emissioni zero potrà essere visto in diretta in chiaro e in HD solo sulle reti Mediaset. Sulla scia del successo della stagione appena conclusa – l’E-Prix di Roma del 14 aprile scorso ha registrato su Italia 1 il 9,6 % di share con 1,2 milioni di telespettatori – Mediaset ha deciso di confermare la competizione nella propria ricca offerta sportiva in chiaro e senza abbonamento, estendendola fino al 2023″.

In streaming gratuito sarà possibile seguire il campionato di Formula E sul portale Mediaset Play.

