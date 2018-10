Legge 104 e assegno invalidità: pignoramento immobili e conto. Chi rischia

Come avviene il pignoramento dell’assegno di invalidità

Abusare dei privilegi concessi in base alla Legge 104 può causare sanzioni decisamente aspre e legittime. Soprattutto su chi dichiara falsamente una sorta di invalidità che non ha e pertanto ne percepisce l’assegno. È successo a Napoli, dove alcune indagini hanno scoperto la truffa di un falso invalido, più nello specifico di un falso cieco, che però guidava tranquillamente sullo scooter, lavorava come centralinista al Comune e svolgeva altre attività che un cieco non potrebbe praticare.

Abuso Legge 104: pignoramento immobiliare e del conto corrente, quando scatta

Il truffatore in questione è un cittadino italiano, 46 anni, residente a Napoli. Un posto come centralinista nel Comune del capoluogo campano e uno status di cieco civile dal 2003. Peccato che il soggetto in questione guidasse lo scooter, spesso portando a bordo anche altre persone. Come fa un cieco a guidare uno scooter? Con 8/10 di capacità visiva certificati nell’ultima visita per la patente di guida. Insomma, il soggetto in questione era tutt’altro che cieco. Visto che svolgeva anche altri tipi di attività che solitamente un cieco non può praticare. Inoltre, nel 2001 era stato assunto presso il Comune di Napoli in qualità di centralinista non vedente; ricoprendo così un ruolo professionale riservato alle persone disabili (quelle vere).

Abuso Legge 104 e assegno di invalidità: truffa aggravata, quali sanzioni

La Guardia di Finanza di Napoli, dopo accurate indagini, ha proceduto a svelare la truffa. Il soggetto è stato accusato di truffa aggravata per aver usufruito di erogazioni pubbliche di importo superiore a 110 mila euro. Da questo importo il Tribunale di Napoli è partito per emettere un provvedimento cautelare di sequestro preventivo di alcuni beni del soggetto denunciato. Nel sequestro sono rientrati dunque 2 immobili, 1 terreno e diversi conti correnti per un valore complessivo pari a quanto erogato dall’Inps sotto forma di pensione e indennità di accompagnamento.

