Personale Ata 2018: stipendio e calcolo punteggio, importo e come fare

Importo stipendio Ata e calcolo

Quanto guadagnano i lavoratori del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario della Scuola? Lo stipendio di un membro Personale Ata varia in base all’ anzianità di servizio ancora prima che dal ruolo ricoperto. Dai poco meno dei 17mila euro all’ anno che si percepiscono nei primi otto anni, il salario di un assistente amministrativo arriva a circa 22.500 euro superati i 35 anni di lavoro. Nella somma totale annua bisogna considerare anche la tredicesima mensilità. D’ altra parte, considerando anche quest’ ultima, un collaboratore scolastico nei primi otto anni di servizio prende uno stipendio più basso pari a circa 15.700 euro all’ anno.

Personale Ata: calcolo del periodo di servizio

D’ altra parte, nonostante lo stipendio sia uno dei più bassi tra quelli dei dipendenti pubblici, molti lavoratori puntano, dopo essersi iscritti in terza fascia, a diventare di ruolo. A dimostrazione di ciò basta ricordare il record di domande inviate per l’ ultimo aggiornamento. Quindi, chi aspira a lavorare in pianta stabile nel mondo della scuola ha cominciato a rispondere alle convocazioni per le supplenze a partire dall’ inizio dell’ anno scolastico. Infatti, accumulando periodi di sostituzioni del personale di ruolo si aumenta il proprio punteggio in graduatoria aumentando le possibilità di entrare di ruolo. A questo punto bisogna chiedersi come si calcola il punteggio assegnato al servizio?

In primis, da sottolineare che il servizio svolto nelle scuole private vale la metà di quello svolto negli istituti pubblici. Detto ciò, l’ assistente amministrativo, tecnico o il collaboratore scolastico per ogni mese di servizio in una scuola pubblica guadagna 0,50 punti; invece, agli assistenti amministrativi, tecnici e ai collaboratori scolastiche per ogni mese di servizio in scuole private vengono assegnati 0,25 punti. Poi, sempre per un mese di servizio nelle scuole pubbliche, sono 0,15 i punti assegnati a guardarobieri e assistenti tecnici agrari e a 0,10 per cuochi e infermieri. Un mese di servizio nelle scuole paritarie equivale a 0,05 punti per cuochi e infermieri e a 0,075 per guardarobieri e tecnici agrari.

