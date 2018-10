Nadia Toffa: cancro tornato, come sta ora e dove si trova

Cancro Nadia Toffa e condizioni di salute, ecco come sta

Nadia Toffa: la dichiarazione

è la conduttrice del programma televisivo Le Iene. Il 13 ottobre è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo e ha dichiarato che la sua malattia è purtroppo tornata.

Dopo l’intervento subito a dicembre scorso in seguito ad un malore improvviso, il cancro si è ripresentato a marzo di quest’anno. A Repubblica racconta: “Lo scorso dicembre sono stata operata d’urgenza. Poi ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. Sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente. All’inizio mi chiedevo ‘perché proprio a me?’. Poi, dopo mesi, ho trasformato questa domanda in ‘perché non a me?’. È il mio dolore e me lo devo portare. È una sfida che posso magari non vincere, ma devo combatterla mettendocela tutta”.

Nadia Toffa: i sostenitori e i “leoni da tastiera”

In seguito alla sua prima vittoria contro il tumore che l’aveva attanagliata e ad una seconda lotta che sta portando avanti, Nadia Toffa ha deciso di scrivere e pubblicare un libro dove racconta della sua vita e delle sue lotte: ha scatenato numerose polemiche il libro Fiorire d’inverno. La mia storia, edito il 9 ottobre da Mondadori, nel quale la conduttrice è riuscita a “trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, in un dono”.

La Toffa ha a sostegno gli amici e la famiglia, ma soprattutto un grande numero di fan che la supportano con il loro affetto. Parole di conforto dimostrano la vicinanza di chi la comprende e la sostiene. Ma esistono anche cosiddetti “leoni da tastiera”, persone che non perdono occasione per insultare, offendere e ferire dietro l’illusione di essere protetti dallo schermo dei propri pc e smartphone.

“Pippare troppo fa male”, “Non sarà stato per un gioco erotico?”, “Speriamo che quella merda di Nadia Toffa crepi”, “Ma state tranquilli, tanto finirà presto all’obitorio”: queste sono solo alcune delle frasi pubblicate sui social network da utenti che speravano di scalfire la conduttrice, la quale invece risponde per le rime, che continua a curarsi e che continuerà ad apparire nel suo programma: “Vorrei dire alle persone che ci guardano da casa di non mollare mai perché non sono sole”.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM