The Walking Dead 9×03: trama e anticipazioni. Il cast dell’episodio

Cast e anticipazioni dell’episodio in streaming e TV

L’episodio andrà in onda negli Stati Uniti il 21 ottobre mentre in Italia la puntata di The Walking Dead andrà in onda il giorno dopo. Dopo avervi dato le anticipazioni sull’episodio numero 02, stavolta tocca al successivo. Sono trapelati alcuni indizi, il titolo del terzo appuntamento sarà “Warning Signs”. Andiamo a scoprire di cosa parla.

The Walking Dead 9×03: Warning Signs, segnali di pericolo

Alcune testate giornalistiche hanno avuto la possibilità di visionare le anteprime dei prossimi episodi. Il parere generale è positivo, il tema del terzo episodio sembra essere quello del mistero. Perché? Cosa succede precisamente? Dunque, produzione e regia sembrano essere orientati verso l’introduzione di almeno un colpo di scena per puntata. Questo tentativo riporta la serie ai vecchi fasti delle prime stagioni in cui lo spettatore veniva colpito e sorpreso con frequenza fissa.

The Great Wall: trama e cast del film stasera in prima tv su Italia 1

The Walking Dead 9×03: la trama dell’episodio, la serie in streaming e come interagire via social

Robert Kirkman prova la sorpresa, nel corso di questo episodio Rick vede la sua visione di pacificazione e conciliazione minacciata da una misteriosa sparizione. Questo evento divide la zona di lavoro e crea scompiglio tra le comunità, impegnate ricordiamo, sin dal secondo episodio, nella costruzione di un ponte per ripristinare il commercio e le comunicazioni. Una volta trasmessa la puntata verrà resa disponibile su Fox On Demand e sull’App Sky Go. Su Now TV diverrà disponibile per gli abbonati alla piattaforma streaming. Per commentare e interagire via social con gli altri appassionati di TWD basterà usare l’hashtag #TWD sulle varie piattaforme social.

Francesco Somma

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM