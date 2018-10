Dove vedere Frosinone-Empoli in diretta streaming e in TV

Classica sfida-salvezza, Frosinone-Empoli ci dirà quante sono le residue speranze dei ciociari di restare in Serie A. Di fronte si ritroverà la squadra toscana, che fin qui ha raccolto poco, rispetto al bel gioco espresso. Il Frosinone, 1 punto conquistato in 8 partite, viene da 6 sconfitte consecutive. L’Empoli, che dopo la vittoria all’esordio con il Cagliari, non ha avuto molte soddisfazioni, è terzultimo con 5 punti e non fa punti da 2 partite.

Frosinone, partenza agghiacciante

Se il campionato del Frosinone fosse un film, sarebbe certamente un horror. Un punto in classifica, ultimo posto evitato solo per la presenza del Chievo penalizzato, 1 pareggio e 7 sconfitte, di cui 6 consecutive, un’agghiacciante differenza reti di -18. Basterebbero questi dati a far capire come la salvezza per i ciociari è sempre più una chimera. Il presidente Stirpe ha costruito la squadra a tavolino, rivoluzionando quella che ha conquistato la Serie A, ma l’esito non è stato positivo.

I giocatori non sono abituati a giocare insieme e trovare l’amalgama richiederà forse troppo tempo. Il ritorno in B sembra scontato e Frosinone-Empoli potrebbe essere cruciale, ma Stirpe non pensa di cambiare il tecnico, mossa classica delle squadre in difficoltà: “Secondo me sta facendo un buon lavoro, ma il calcio è dei tifosi: sono loro che, con il loro gradimento o meno, determineranno il futuro di Longo”.

Empoli, concretizzare il gioco espresso

E’ ormai un refrain scontato: l’Empoli gioca bene, ma non riesce a concretizzare il suo bel gioco. In effetti la squadra di Andreazzoli gioca un calcio moderno e arioso che punta sul possesso palla – è settima in questa graduatoria – , ma alla fine i risultati non arrivano. E la posizione in classifica comincia a diventare preoccupante. Bisogna quindi riuscire a rendere più concreto il gioco espresso e sfruttare al massimo quelle partite – come Frosinone-Empoli – che mettono di fronte ai toscani le dirette concorrenti per la salvezza e che sembrano più abbordabili. La strategia per la salvezza dell’Empoli, infatti, non può passare dai match con le big, ma deve puntare principalmente a togliere punti alle rivali negli scontri diretti.

Frosinone-Empoli: probabili formazioni

il tecnico del Frosinone Moreno Longo deve valutare le condizioni di Ardaiz, Maiello e Capuano rispettivamente in difesa, a centrocampo e in attacco. conta di averli tutti disponibili per Frosinone-Empoli. Confermato Ciano sulla trequarti e Ciofani-Campbell tandem d’attacco. Ancora indisponibili Gori, Paganini e Dionisi. Diversi acciaccati invece per Aurelio Andreazzoli dell’Empoli. Da valutare le condizioni di Antonelli e Mchedlidze, mentre Pasqual sta meglio, ma titolare dovrebbe restare Veseli. Con lui in difesa, Di Lorenzo a destra, Maietta e Silvestre al centro. In attacco, Zajc alle spalle di La Gumina e Caputo è l’ipotesi più probabile.

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello – Goldaniga, Salamon, Krajnc – Zampano, Chibsah, Hallfredsson, Molinaro – Ciano – Ciofani, Campbell. Allenatore: Moreno Longo

EMPOLI (4-3-1-2): Terraciano – Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli – Acquah, Capezzi, Krunic – Zajc – La Gumina, Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Frosinone-Empoli: dove vederla

Frosinone-Empoli è il lunch-match della nona giornata: si giocherà infatti alle 12.30 di domenica 21 Ottobre allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone. Disponibile solo in streaming, l’incontro è infatti un’esclusiva DAZN, al centro di recenti polemiche per problemi di trasmissione di Empoli-Roma, che hanno scatenato furiose polemiche da parte dei tifosi. Frosinone-Empoli sarà inoltre disponibile per la visione integrale on demand e potrà essere rivista comodamente dai tifosi dei due club. Anche gli abbonati Sky potranno vedere il match dello “Stirpe” se muniti di ticket DAZN (7,99 euro per loro) e decoder Sky Q. Inoltre, sono disponibili in Rete altre opzioni legali per vedere cosa succederà fra ciociari e toscani.

