Dove vedere Parma-Lazio in diretta streaming e in TV

I biancocelesti fanno visita a una delle rivelazioni del campionato in Parma-Lazio nella nona giornata di campionato. Finora il Parma dopo aver conquistato la Serie A si è ben comportata: fra le squadre-sorpresa, ha conquistato 13 punti e occupa la settima posizione. Due punti in più e quarta posizione per la Lazio, in linea con l’ambizione di un posto in Champions League. I due club si sono affrontati in Serie A 48 volte: 20 vittorie laziali, 14 pareggi e 14 vittorie dei ducali.

Parma, l’ambizione di confermarsi ad alti livelli

I tifosi gialloblù possono essere soddisfatti: conquistata di slancio la promozione in A, Il Parma è riuscito a disputare un campionato di ottimo livello, spingendosi fino al settimo posto: niente male per una neopromossa! E infatti i supporters sono sempre stati vicini alla squadra, ricevendo il plauso anche dell’allenatore Roberto D’Aversa. Il quale ha poi parlato del momento dei ducali: “Neanch’io pensavo ad un simile percorso, ma questo Parma sta stupendo tutti e merita gli applausi”, ha dichiarato. Ma mantiene i piedi per terra: “Guai a credere di essere già arrivati sulla spiaggia: ne dobbiamo fare ancora parecchia di strada”.

Quel che conforta il mister gialloblù è il fatto che la sua squadra sia riuscita a vincere anche facendo a meno di Gervinho e Inglese. Le qualità della sua compagine gli fa affrontare con relativa serenità anche Parma-Lazio, che sulla carta non è un turno favorevole ai neopromossi.

Lazio, vincere per conquistare l’accesso in Champions League

Principale obiettivo dei biancoazzurri, l’accesso in Champions League è un po’ il chiodo fisso di squadra e dirigenza. L’anno scorso è sfuggito per un soffio, quest’anno sono tutti determinati a non farlo svanire. Per ora l’obiettivo resta inquadrato nel mirino: la Lazio è quarta e quindi in zona-Champions.

Anche se le due sconfitte consecutive nel sentitissimo derby (1-3) e in casa dell’Eintracht (1-4) hanno causato un po’ di scoramento e polemiche – soprattutto la sconfitta nel derby non è andata giù ai tifosi – la Lazio si è rimessa in carreggiata ottenendo un successo contro la non facile Fiorentina. Si va verso Parma-Lazio perciò, con l’intenzione di mettere un altro tassello verso la conquista del tanto agognato posto-Champions. Inzaghi e i suoi ce la metteranno tutta.

Parma-Lazio: le probabili formazioni

Roberto D’Aversa, tecnico gialloblù, punta a recuperare Gervinho e Inglese in avanti e anche Grassi a centrocampo. Ma scenderanno in campo solo se al 100%. Altrimenti, via libera a Siligardi esterno e Luca Rigono al centro. Sempre a centrocampo confermato Stulac, in difesa centrali difensivi Bruno Alves e Gagliolo. Formazione completa per Simone Inzaghi che dovrà fare a meno del solo Durmisi. Il principale dubbio dell’allenatore laziale è chi farà coppia con Immobile in avanti: ballottaggio Caicedo/Luis Alberto/Correa. Anche in difesa ballottaggio Luiz Felipe/Wallace. Acerbi e Radu invece sicuri del posto.

PARMA (4-3-3): Sepe – Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi – L. Rigoni, Stulac, Barillà – Siligardi, Inglese, Di Gaudio. Allenatore: Roberto D’Aversa

LAZIO (3-5-2): Strakosha – Wallace, Acerbi, Radu – Marovic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic – Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

Dove vedere il match del “Tardini”, Parma-Lazio

Lo stadio “Ennio Tardini” di Parma ospiterà l’incontro Parma-Lazio, valevole per la nona giornata del campionato di serie A. Calcio d’inizio alle ore 15.00 di domenica, 21 Ottobre 2018. La diretta sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (canale satellitare 202; canale 373 del digitale terrestre) oltre che su Sky Sport (canale 252 del satellite). Possibilità di visione in streaming attraverso l’app gratuita SkyGo. Chi non ha un abbonamento Sky può ricorrere a Now TV (ticket da 9,99 a 19,99 euro al mese) che permette la visione di alcuni contenuti di Sky. Un’altra opzione è quella di ricercare i siti Internet che provvedono alla diffusione in streaming delle partite di serie A.

