Diretta Parma-Lazio: streaming, video gol e risultato – LIVE

Domenica 21 Ottobre alle ore 15 presso lo Stadio Tardini il Parma di Roberto d’Aversa affronterà la Lazio di Simone Inzaghi nell’ambito della nona giornata del Campionato di Serie A. Attesa una bella partita tra due squadre combattive, anche se bisogna notare come il Parma sia partito sfavorito in questa stagione ( penalizzato a causa del caso Calaiò ); questo avrebbe potuto essere da stimolo per i ragazzi che, per recuperare la penalità hanno raddoppiato il loro impegno. La Lazio dimostra d’altro canto di essere una squadra in salute: ci sono tutti gli elementi per vedere una partita bella e spettacolare.

Diretta Parma-Lazio, streaming, video gol e risultato: il cammino del Parma

Il Parma ha dimostrato fino a questo momento di essere in perfetta forma: gli emiliani hanno infatti ottenuto quattro vittorie ( contro l’Inter, il Cagliari, l’Empoli e il Genoa ), un pareggio ( contro l’Udinese ) e tre sconfitte ( contro Spal, Juventus e Napoli ), la classifica li vede al nono posto con tredici punti alla pari col Sassuolo e con una lunghezza di distacco rispetto al Milan. Se gli uomini di D’Aversa vincessero questa partita potrebbe scavalcare il Sassuolo e puntare a molto più della salvezza, anche poter accarezzare il sogno di un posto in Europa.

Diretta Parma-Lazio, streaming, video gol e risultato: il cammino della Lazio

La Lazio, fino a questo momento, ha totalizzato cinque vittorie ( contro il Frosinone, l’Empoli, il Genoa, l’Udinese e la Fiorentina ), nessun pareggio e tre sconfitte ( contro la Juventus, il Napoli e la Roma ); i biancocelesti si trovano al quarto posto in classifica con quindici punti, con un punto in più rispetto alla Sampdoria e un solo punto in meno rispetto all’Inter: la Lazio si trova dunque in piena zona Europa.

Diretta Parma-Lazio: le probabili formazioni

PARMA. Secondo le indiscrezioni della vigilia Roberto d’Aversa avrebbe intenzione di schierare fin dall’inizio Sepe, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi, Rigoni, Strulac, Barillà, Siligardi, Ceravolo e Di Gaudio. Ballottaggi tra Siligardi e Gervinho ( favorito Siligardi ) e tra Ceravoloe Inglese ( favorito Ceravolo ). Indisponibili per infortunio Grassi, Dezi, Munari, Scozzarella e Biabiany. In dubbio il recupero di Inglese e Gervinho.Nel Parma squalificato Calaiò. Gli emiliani dovrebbero disporsi in campo secondo un 4-3-3.

LAZIO. Per quanto riguarda i biancocelesti dovrebbero essere in campo fin dal primo minuto Strakosha, Wallace, Acerbi, Radu, Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Lulic, Luis Alberto e Immobile. Ballottaggio tra Wallace e Bastos ( favorito Wallace ). Indisponibile per infortunio Durmisi. Gli uomini di Simone Inzaghi dovrebbero disporsi in campo secondo un 3-5-1-1.

Diretta Parma-Lazio: le quote dei bookmaker

Secondo i principali bookmaker la Lazio è favorita per la vittoria del match del Tardini: secondo Betclic la vittoria del Parma è a 4.70, il pareggio è a 3.88 e la vittori della Lazio è a 1.67; secondo 888Sport la vittoria del Parma è a 4.90, il pareggio è a 3.95 e la vittoria della Lazio è a 1.60; infine secondo Snai la vittoria del Parma è a 5.00, il pareggio è a 3.85 e la vittoria della Lazio è a 1.70.

Diretta Parma-lazio: dove vederla

La gara del Tardini potrà essere vista da tutti gli abbonati Sky con pacchetto Sport o Calcio attivo su satellite, digitale terrestre e fira ottica; potrà inoltre essere vista tramite SkyGo o NowTV.

