L’amica geniale: trama puntate, cast e quando inizia in streaming e TV

Cast e trama della fiction Rai

L’amica geniale è una serie televisiva diretta da Saverio Costanzo che andrà in onda, su Rai 1, a partire dal 30 ottobre. Lo sceneggiato, suddiviso in ben otto puntate, trae origine dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, ambientato in un sobborgo napoletano degli anni Cinquanta.

Primo di quattro romanzi, L’amica geniale è la storia di una profonda amicizia tra due bambine, Elena e Lila. Col passare del tempo, diventeranno donne insieme, superando qualsiasi tipo di difficoltà dettata dalla povertà e dalla precarietà delle condizioni in cui sono costrette a vivere.

L’amica geniale: trama della serie in onda su Rai 1

Siamo a Napoli negli anni Cinquanta. In una zona di periferia vivono Elena e Lila, due bambine nate a pochi giorni di distanza l’una dall’altra, amiche inseparabili fin dalla tenera età.

Elena, brillante e travolgente, per sua fortuna riesce a convincere la sua famiglia a permetterle di proseguire gli studi. Lila, dal canto suo, resterà ferma nel proprio quartiere, non potendo nulla contro il pensiero del padre.

Le diverse condizioni delle due protagoniste finiranno dunque per separarle, ma il distacco non durerà a lungo.

L’amica geniale: curiosità e cast della serie tv

Dietro la figura di Elena, voce narrante e protagonista del racconto, si nasconde l’autrice dei romanzi.

L’amica geniale può, infatti, essere visto come una sorta di diario autobiografico, nel quale la scrittrice porta su carta la Napoli degli anni Cinquanta.

La crisi del dopoguerra, da un lato, una società in pieno sviluppo e la voglia di cambiare, dall’altro. Il desiderio, dunque, di uscire dagli schemi. Questo percepiva la giovane Elena, la quale riuscì, grazie al padre, a realizzare il suo sogno di diventare una scrittrice di successo.

Elena Ferrante porta il volto della giovanissima attrice Elisa Del Genio, accompagnata da Ludovica Nasti nel ruolo della piccola Lila.

