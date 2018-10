Diretta Bologna-Torino: streaming, video gol e risultato – LIVE

Domenica 21 Ottobre alle ore 15, presso lo Stadio Dall’Ara, si sfideranno il Bologna di Filippo Inzaghi e il Torino di Walter Mazzarri in una partita valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Gli emiliani vivono un momento di difficoltà e al momento rischiano l retrocessione mentre la situazione dei piemontesi è abbastanza stabile.

Diretta Bologna-Torino streaming,video gol e risultato: il cammino del Bologna

Gli uomini di Filippo Inzaghi, fino a questo momento, hanno totalizzato due vittorie ( contro la Roma e l’Udinese ), un pareggio ( contro il Frosinone ) e cinque sconfitte ( contro la Spal, l’Inter, il Genoa, la Juventus e il Cagliari ). Al momento gli emiliani sono sedicesimi in classifica e quindi a rischio retrocessione, con un ponto di vantaggio rispetto all’Atalanta e ad una sola lunghezza rispetto all’Udinese. Urge una prova di forza da parte del Bologna, allo scopo di portarsi fuori dalla zona di pericolo.

Diretta Bologna-Torino: il cammino dei granata

Gli uomini di Walter Mazzarri arrivano alla sfida del Dall’Ara dopo aver totalizzato due vittorie (contro la Spal e il Chevo), tre pareggi (contro l’Inter, l’Udinese e l’Atalanta) e due sconfitte (contro la Roma e il Napoli). Al momento i granata sono dodicesimi in classifica, a pari punti col Genoa e con tre punti di vantaggio rispetto al Cagliari.

Le probabili formazioni di Bologna-Torino

Secondo le indiscrezioni della viglia nel Bologna dovrebbero scendere in campo fin dal primo minuto Skorupsky, Calabresi, Danilo, De Maio, Mbaye, Svanberg, uno tra Pulgar e Nagy, Dzemaili, uno tra Kreijci e Dijks, Falcinelli e Santander; quindi gli emiliani dovrebbero disporsi in campo secondo un 3-5-2. Nel Torino l’undici titolare dovrebbe essere composto da Sirigu, Izzo, ‘N Koulou, Moretti, uno tra De Silvestri e Berenguer, Meitè, Rincon, Aira, uno tra Baselli e Soriano, Iago Falque e Belotti. I granata dovrebbero disporsi in campo secondo un 3-4-1-2.

Le quote dei bookmaker

Secondo i principali bookmaker il Torino è favorito, seppure di poco, per la vittoria contro il Bologna: per Betclic la vittoria del Bologna è a 3.25, il pareggio è a 3.12 e la vittoria del Torino è a 2.26; per 888Sport la vittoria del Bologna è a 3.30, il pareggio è a 3.20 e la vittoria del Torino è a 2.35; infine per Snai la vittoria del Bologna è a 3.20, il pareggio è a 3.25 e la vittoria del Torino è a 2.20.

Diretta Bologna-Torino streaming, video gol e risultato: dove vederla

La partita sarà trasmessa sui canali Sky e sarà visibile a chiunque sia in possesso di abbonamento digitale terrestre, fibra o satellite al pacchetto Sport o Calcio. La partita sarà inoltre visibile in diretta streaming online su SkyGo e NowTv.

