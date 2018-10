Dove vedere Fiorentina-Cagliari in diretta streaming e in TV

Impresa non facile, quella che aspetta gli ospiti in Fiorentina-Cagliari: strappare punti ai viola fra le mura amiche è un’impresa finora non riuscita a nessuno. In 4 partite in casa ben 12 punti, come Juventus e Napoli. Quello di domenica sarà il 75mo incontro tra le due squadre in serie A. In vantaggio i toscani con 32 vittorie, 21 sono sia i pareggi sia le vittorie sarde.

Fiorentina infallibile in casa

La Fiorentina in casa è tremendamente efficace. Il 92% dei suoi punti (12 su 13) lo ha conquistato al “Franchi”. Peccato che fuori casa non lo sia altrettanto, con 1 pareggio e 3 sconfitte. Discontinuità di rendimento che l’ha portata a stazionare al 7mo posto in classifica con 13 punti. Aspettando Fiorentina-Cagliari, grandi complimenti da tutta la società viola a Cristiano Biraghi. Suo il gol che ha consentito al 92′ all’Italia di avere ragione della Polonia in Nations League. A Firenze la sua dedica ad Astori a otto mesi dalla scomparsa, ha commosso un po’ tutti. Pioli ha fissato 10 punti come bilancio soddisfacente nel prossimo ciclo di 4 partite prima della sosta di Novembre per la Nazionale. Un risultato che proietterebbe la Fiorentina a 23 punti. Due match in casa e 2 in trasferta da sfruttare al massimo per puntare all’Europa.

Cagliari, dopo il Bologna sotto con la Fiorentina

Galvanizzati dalla prima vittoria in casa con il Bologna, i sardi si apprestano ad affrontare Cagliari-Fiorentina con l’intenzione di strappare almeno un punto. Nella giornata di ieri sono ripresi gli allenamenti. Ancora differenziato per Srna, Farias, Klavan e Lykogiannis. I sardi sono stati impegnati con esercizi di trasmissione e possesso palla, poi una partitella e ulteriore lavoro aerobico. Riguardo ai “nazionali”, defaticante per Romagna, mentre Barella ha lavorato in gruppo. Prevista per oggi una doppia seduta di allenamento. Conquistare punti nella trasferta di Firenze sarà importante nell’ottica di disputare un campionato tranquillo, il Cagliari vuole invertire un trend che finora l’ha visto vincere in trasferta solo con l’Atalanta.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari

Stefano Pioli, tecnico viola, per Fiorentina-Cagliari recupera Mirallas, anche se Pjaca resta favorito in avanti. Assieme a lui, il Cholito Simeone e Federico Chiesa. Ballottaggio a centrocampo Gerson/Fernandes per un posto nel 4-3 -3 predisposto dall’allenatore. Rolando Maran ha di nuovo Ceppitelli a disposizione, al contrario di Klavan e Lykogiannis. Bradaric in cabina di regia; in attacco l’opzione più probabile vede Castro trequartista e Joao Pedro e Pavoletti di punta.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont – Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi – Benassi, Veretout, Gerson – Chiesa, Simeone, Pjaca. Allenatore: Stefano Pioli

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno – Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin – Ionita, Bradaric, Barella – Castro – Pavoletti, João Pedro. Allenatore: Rolando Maran

Dove vedere la partita del Franchi, Fiorentina-Cagliari

La partita Fiorentina-Cagliari è prevista domenica 21 Ottobre 2018 alle ore 18.00. Sede dell’incontro le mura finora imbattute dello stadio “Artemio Franchi” di Firenze. La diretta è un’esclusiva Sky, visibile solo agli abbonati. Sarà trasmessa da Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 373 del digitale terrestre) e su Sky Sport ( canale 252 del satellite). Sarà visibile anche in streaming sui dispositivi mobili (laptop, PC, tablet smartphone…) tramite l’app gratuita SkyGo. Se non si è in possesso di un abbonamento Sky, c’è l’opzione Now TV che a partire da 9,99 euro al mese (e i primi 14 giorni sono gratis) permette di vedere alcuni contenuti Sky. Altrimenti in Rete sono reperibili alcuni siti che offrono servizi di streaming legale degli eventi sportivi, tra cui le partite di serie A.

