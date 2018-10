Dove vedere Sampdoria-Sassuolo in diretta streaming e in TV

Dove vedere Sampdoria-Sassuolo in diretta streaming e in TV

Le ambizioni europee dei blucerchiati saranno messe alla prova da Sampdoria-Sassuolo, partita valida per la nona giornata del campionato di Serie A. La Samp e il Sassuolo sono separati da 1 solo punto: 14 per i liguri, 13 per i neroverdi. Sarà l’undicesima volta che le due squadre si affronteranno in Serie A. Nei 10 incontri precedenti, bilancio favorevole al Sassuolo con 5 vittorie contro le 2 dei loro antagonisti. I pareggi sono stati 3. Anche in trasferta, emiliani in vantaggio: 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Sampdoria, 4 partite per l’Europa

La Sampdoria finora ha dimostrato di avere nella difesa il suo punto di forza. I gol subiti sono appena 4, miglior difesa del campionato, migliore anche di quella della Juventus leader a punteggio pieno. Proprio questa solidità difensiva potrà tornarle utile nelle prossime 4 gare contro Sassuolo, Milan, Torino e Roma. Una sorta di spareggio per la Samp, contro squadre tutte con ambizioni europee. Anche la squadra di Giampaolo le ha e non solo per l’Europa League: punterà anche a sfruttare ogni occasione per inserirsi nel quartetto che giocherà la Champions. Per l’allenatore blucerchiato i prossimi incontri, a cominciare da Sampdoria-Sassuolo saranno scontri diretti e gli forniranno indicazioni importanti su dove può arrivare a sua squadra.

Sassuolo, continuare il buon campionato

Ormai il Sassuolo non stupisce più. Questa squadra che rappresenta una piccola realtà è riuscita a ritagliarsi un ruolo nel calcio che conta a furia di prestazioni positive. Anche questo campionato non fa eccezione. I neroverdi sono in una tranquilla ottava posizione con 13 punti e con 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Ma l’ambizione di De Zerbi è inserirsi in un discorso europeo e del resto le primissime non sono poi così lontane: per fare questo però, deve migliorare la fase difensiva che, a differenza dei loro avversari di giornata, non è la loro parte migliore: 14 gol subiti sono un po’ troppi. Solo Frosinone e Chievo hanno fornito prestazioni peggiori. Occhio quindi alla difesa in Sampdoria-Sassuolo. Solo così le ambizioni neroverdi potranno davvero spingersi in alto.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Sassuolo

Marco Giampaolo allenatore blucerchiato, potrebbe recuperare Saponara fra i convocati per il match contro il Sassuolo. In squadra, che giocherà con un 4-3-1-2, ballottaggio Linetty/Barreto per un posto a centrocampo. Dubbio in attacco su chi dovrà supportare il duo Defrel-Quagliarella: Caprari favorito su Ramirez.

Intanto, Rugani è sempre indisponibile per un problema al ginocchio. Roberto De Zerbi per Sampdoria-Sassuolo ha impostato un 4-3-3. Il tecnico emiliano dovrà ancora rinunciare a Peluso e valutare Duncan, che proverà a recuperare. Altrimenti tocca a Bourabia. Squalificato Rogerio, in difesa giocheranno Lirola a destra e Gian Marco Ferrari a sinistra, con Marlon e Magnani coppia centrale. In attacco, Boateng falso nueve e sulle ali Berardi e Di Francesco.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero – Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru – Praet, Ekdal, Linetty – Caprari – Defrel, Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo

SASSUOLO (4-3-3): Consigli – Lirola, Marlon, Magnani, G. Ferrari – Bourabia, Locatelli, Sensi – Berardi, Boateng, Di Francesco. Allenatore: Roberto De Zerbi

Dove vedere Sampdoria-Sassuolo

Sampdoria-Sassuolo sarà il monday-match della nona giornata. Si giocherà infatti lunedì 22 Ottobre 2018 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova. Fischio d’inizio alle ore 20.30. La gara sarà trasmessa da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Sampdoria-Sassuolo sarà disponibile anche in streaming attraverso l’app gratuita SkyGo o mediante i siti che offrono legalmente la visione di questo evento.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM