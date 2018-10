Dove vedere Chelsea-Manchester United in diretta streaming e in TV

Dove vedere Chelsea-Manchester United in diretta streaming e in TV

Chelsea-Manchester United, vale a dire Sarri contro Mourinho.

Ancora una volta dopo l’era di Antonio Conte, sarà un italiano a contrastare lo Special One in una partita che potrebbe, in caso di vittoria dei Blues, significare l’abbandono di ogni velleità di primato per il ManU. Il Chelsea ha cominciato bene l’era-Sarri: 20 punti frutto di 6 vittorie e 2 pareggi. Molto diverso il discorso per José Mourinho, che dopo il triplete con l’Inter non è più riuscito a proporsi certi livelli: è ottavo con 13 punti e solo un’incredibile rimonta (da 0-2 a 3-2) contro il Newcastle lo ha salvato dall’esonero.

Chelsea-Manchester United: Maurizio Sarri sulle orme di Antonio Conte

Come Antonio Conte, anche Maurizio Sarri “rischia” di vincere la Premier League al suo primo anno in Inghilterra. Un cammino più che positivo che con 20 punti lo ha portato a condividere il primato con il Manchester City (che però ha una differenza reti migliore), nonostante la stagione di Morata, che spesso è sembrato un corpo estraneo, non sia memorabile. Sulla carta l’impegno del City è più facile (dovrà affrontare il Burnley) di Chelsea-Manchester United, ma il tecnico ex-Napoli ha fiducia nella sua squadra.

Sarri è riuscito bene a trasmettere al Chelsea la sua concezione di calcio, basato su dominio del gioco e imposizione in area avversaria e infatti i Blues hanno palesato una netta prevalenza nel possesso palla. Anche in Coppa di Lega il Chelsea non ha deluso: contro il Liverpool ha vinto 2-1 con un meraviglioso gol decisivo di Hazard. Nulla da obiettare neppure riguardo al suo cammino in Europa League: 2 vittorie contro PAOK Salonicco e MOL Vidi.

Chelsea-Manchester United: guai per José Mourinho, rischia la squalifica

Per José Mourinho il cammino in Premier League è stato più accidentato. Già 3 le sconfitte per lo United, da quella sorprendente contro il Brighton And Hove Albion all’1-3 in casa del West Ham. E solo una spettacolare rimonta contro il Newcastle, fra l’altro ancora a secco di vittorie e penultimo in classifica, ha evitato che la panchina dello Special One saltasse. Fra gli scontenti della situazione, Paul Pogba, mai davvero esploso al Manchester United e che da mesi si dice sia in bilico fra Juventus e Barcellona.

E proprio la Juve sarà il prossimo avversario dello United che la ospiterà all’Old Trafford il 23 Ottobre. Ulteriore guaio per Mourinho: la FA ha aperto un’inchiesta su di lui per delle frasi ingiuriose da lui proferite dopo la vittoria sul Newcastle. Le parole del tecnico portoghese “Andatevene a f…, figli di…” non sono sfuggite agli osservatori della Football Association. Se fosse squalificato, dovrebbe saltare la sfida contro il Chelsea. Un altro problema in questa stagione complicata per lo United.

Chelsea-Manchester United: probabili formazioni, chi scenderà in campo a Stamford Bridge?

Maurizio Sarri alle prese con il recupero di Rudiger, che ha qualche problema muscolare. Per il resto, nessun problema per il tecnico del Chelsea che potrà schierare la formazione migliore. Certissimo del posto Hazard, che vuole confermarso come terzo miglior giocatore ddel mondo dopo CR7 e Messi e alla pari con Neymar. Al suo fianco Morata, che ha dato segnali positivi contro il Southampton. Tre invece, sono i dubbi per José Mourinho: Shaw, McTominay e Matic, che saranno valutati nell’imminenza di Chelsea-Manchester United. In attacco, praticamente certi Mata e Sanchez. Per il tecnico di Setúbal, il Chelsea è un ritorno a casa: ha infatti allenato i londinesi in due occasioni, dal 2004 al 2007 e dal 2013 al 2015.

CHELSEA (4-3-3): Kepa – Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Marcos Alonso – Kanté, Jorginho, Barkley – Willian, Morata, Hazard

Allenatore: Maurizio Sarri

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea – Valencia, Bailly, Smalling, Young – McTominay, Matic, Pogba – Mata, Lukaku, Sanchez

Allenatore: José Mourinho

Dove vedere Chelsea-Manchester United

Chelsea-Manchester United si giocherà allo Stamford Bridge di Londra sabato 20 Ottobre 2018. Fischio d’inizio alle ore 12.30 (le 13.30 italiane) ad opera dell’arbitro Mike Dean, 50 anni.

Per vedere il match si deve essere abbonati Sky. La pay-tv la trasmetterà su Sky Sport 1 e Sky Sport Football. Gli abbonati potranno seguire il confronto Sarri-Mourunho anche in streaming con SkyGo. Della Premier League si occupa anche Now TV. Ci sono tuttavia anche altri modi di vedere i match del campionato inglese, mediante i siti delle TV detentrici dei diritti di trasmissione come BeIn Sports e NBCS. Procurandosi una VPN riusciremo ad aggirare i blocchi basati sulla geolocalizzazione e vedremo il match di Stamford Bridge con la massima tranquillità.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM