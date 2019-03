Elisa Isoardi: tumore e condizioni, cosa ha avuto la conduttrice TV Tumore Elisa Isoardi, la malattia avuta dalla donna

La conduttrice del programma televisivo “ La prova del cuoco”, Elisa Isoardi, confessa: “ Ho avuto un tumore”.

Elisa Isoardi: la notizia scioccante

Qualche tempo fa, la conduttrice era stata intervistata a Dipiù, e aveva raccontato la sua storia. “ Ho scoperto di avere un tumore, un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c’era tempo da perdere. Rischiavo di perdere la voce”. La diagnosi terrificante si è trasformata in una possibilità di guarigione, visto che il tumore era benigno e che poteva essere eliminato.

Elisa Isoardi: un tumore scoperto per caso

La conduttrice confessa di aver scoperto la sua malattia quando, durante una puntata di Uno mattina, ospitò un famoso otorinolaringoiatra. “ Mentre in diretta lo specialista elencava i sintomi tipici dei tumori alle corde vocali, io sono impallidita e ho pensato che anche io facevo parte di quella categoria”, disse.

Durante la puntata chiese poi al medico presente in studio di visitarla e gli disse che aveva un tumore alle corde vocali. Racconta: “ Anche se nella maggior parte dei casi questo tumore risulta benigno, non va certo sottovalutato. L’intervento molto delicato e in anestesia totale, durante il quale il medico ti entra nella gola ed esporta il polipo, è riuscito perfettamente. Il materiale tumorale, per fortuna, è risultato benigno. Sono dovuta rimanere zitta per sette giorni dopo l’operazione, dopodiché ho cominciato un duro allenamento alle corde vocali. Allenamento che seguo tuttora andando dalla logopedista”. Dopo l’ intervento Elisa Isoardi si è concentrata sul lavoro, raccogliendo l’ eredità di Antonella Clerici, cioè il celebre programma di cucina.

Elisa Isoardi e l’ amore

A quel tempo la Isoardi diceva: “ Sinceramente non è che negli ultimi mesi abbia avuto molto tempo per pensare agli affari sentimentali. E poi io sono una che ama il lavoro alla follia. Non rinuncio all’ idea di farmi una famiglia, ma intanto mi godo le famiglie del mio pubblico che, finalmente, ritroverò a settembre, tutti i giorni”.

Risale a poco tempo dopo il suo incontro con l’ attuale vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che lei ospitò a Uno mattina l’8 maggio 2014. Forse fu un colpo di fulmine. Ad ogni modo, da quel momento nacque tra i due un sentimento che li portò a frequentarsi e a diventare una coppia fissa.

