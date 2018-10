Diretta Villarreal-Atletico Madrid: streaming, video gol e risultato – LIVE

Grande attesa a Villarreal per la sfida, che si terrà tra la squadra locale e l’Atletico Madrid, il 20 Ottobre alle ore 18:30 valevole per la nona giornata della Liga.

La partita tra i castigliani e i valenciani si giocherà all’Estadio de la Ceramica alle ore 18:30.

Villarreal-Atletico Madrid: il cammino del Villareal

Il Villarreal, nel corso del campionato, ha fino a questo momento totalizzato due vittorie (contro il Leganes e l’Atletich Bilbao), un pareggio (contro il Valencia) e quattro sconfitte (contro la Real Sociedad, il Girona, il Valladolid e l’Espanyol). Gli uomini di Javier Calleja sono reduci da un inizio di stagione non esattamente dei migliori: la classifica infatti li vede vicini alla zona retrocessione, sedicesimi con otto punti, con una lunghezza di vantaggio sull’Athletic Bilbao e uno di svantaggio rispetto al Girona. Urge quindi, per il Villarreal, una vittoria scacciacrisi per tenere alto il morale della squadra.

Villarreal-Atletico Madrid: il cammino dell’Atletico Madrid

Gli uomini di Diego Simeone, fino a questo momento, hanno totalizzato quattro vittorie (contro il Rayo Vallecano, il Getafe, l’Huesca e il Betis), tre pareggi (contro il Valencia, l’Eibar e il Real Madrid) e una sconfitta (contro il Celta Vigo). I castigliani sono al momento in serie positiva, al terzo posto in classifica con quindici punti, a due punti dalla vetta.

Le probabili formazioni di Villarreal-Atletico Madrid

Il tecnico dei valenciani Javier Calleja potrebbe schierare fin dal primo minuto Asenjo, Mario, Alvaro, Victor Ruiz, Jaume Costa, Trigueros, Funes Mori, Layun, Fornals, Santi Cazorla e Gerard Moreno; di conseguenza il Villarreal dovrebbe schierarsi in campo secondo un 4-4-2.

Diego Simeone, secondo le indiscrezioni della vigilia, potrebbe mandare in campo Oblak, Juanfran, Godin, Lucas Hernandez, Filipe Luis, Correa, Rodrigo, Saul, Koke, Griezman e Kalinic: i castigliani dovrebbero schierarsi in campo con il 4-4-2.

Le quote di Villarreal-Atletico Madrid

Secondo i principali bookmakers gli ospiti sono i favoriti per la vittoria: per Betclic la vittoria del Villarreal è a 3.55, il pareggio è a 3.00 e la vittoria dell’Atletico è a 2.20; per Sisal la vittoria del Villarreal è a 3.65, il pareggio è 3.05 e la vittoria dell’Atletico è a 2.21; infine per Snai la vittoria del Villarreal è a 3.65, il pareggio è a 3.10 e la vittoria dell’Atletico è a 2.20.

Dove vedere Villarreal-Atletico Madrid

La sfida tra Villarreal e Atletico Madrid potrà essere vista in diretta streaming online su DAZN da tutti coloro che sono in possesso di un abbonamento alla piattaforma.

