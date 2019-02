Paolo Bonolis: malattia figlia, le parole della moglie del conduttore Cos’ ha la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, fa spesso discutere di sé per le foto che pubblica su Instagram. Ma c’è qualcosa di più profondo dietro lo schermo provocatorio del lusso ostentato. C’è un dolore, quello sì, comune a tutte le persone. In particolar modo a tutti i genitori che devono convivere e affrontare la malattia di una figlia. Durante una recente confessione, Sonia Bruganelli ha accennato al suo dolore. Poco “social” rispetto al suo stile di vita “lussuoso”, perché intimo e profondo. Personale.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: malattia figlia, cos’ha

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Sonia Bruganelli si è difesa dagli attacchi su Instagram che subisce dagli haters ogni volta che posta un foto. Per la moglie di Paolo Bonolis, titolare di una società di casting e produzioni tv, agli invidiosi disturba il fatto che lei “sia quella che ha avuto la fortuna di sposare uno ricco”. Poi il riferimento ai problemi della figlia. Rispondendo alla domanda sul basso profilo di Paolo Bonolis, la Bruganelli ha affermato quanto segue. “All’inizio l’ho convinto io a noleggiare l’aereo privato. Siamo tanti e la primogenita, Silvia, ha problemi motori. Fino a poco fa si spostava solo in carrozzina. Ora, dopo tanti sacrifici e fisioterapia, è quasi autonoma. La gente giudica senza sapere”.

Ma la confessione privata non si ferma qui. “Ho visto Silvia neonata in terapia intensiva per due mesi mentre incontrava complicazioni non previste, l’ipossia, l’arresto cardiaco… I danni motori e al linguaggio ne sono la conseguenza”. Un dolore personale, profondo, privato. Che appartiene alle cose riservate, e quindi non sbandierabile sui social come può esserlo invece un mero catalogo di Chanel. “È stata dura per lei, per noi, per i fratelli. Ma questo è il mio dolore. E nessuno lo vedrà mai su Instagram. Prenderei centomila like, ma è roba mia”.

Sonia Bruganelli sugli haters

In una recente apparizione su Matrix, Sonia Bruganelli è tornata sull’argomento. “Ho una vita simile a quella degli altri per quanto riguarda i bambini e le malattie. Ma non metto foto di questo tipo. Non mi interessa che gli altri vedano queste parti della mia vita”. Infine un chiarimento rivolto ai tanti haters che la offendono sul suo profilo Instagram. “Non dico dovete vivere così se no siete degli sfigati. Io condivido momenti della mia vita e scelgo quali far vedere e quali no. Ad alcuni non piace? Non m’importa, perché non sono un personaggio pubblico a tutto tondo e non faccio pubblicità sui miei social. Quindi sono libera di dire e fare quello che mi pare”.

