Festival di Sanremo 2019: date, ospiti, cantanti e quando inizia

Al volgere della stagione fredda, sono iniziati i pronostici per stilare una probabile lista dei nomi del Festival della canzone italiana. L’evento canoro che, merito una risonanza a livello nazionale, abilmente perpetuata nel corso degli anni, e le sue aperture verso il contesto internazionale grazie all’eurovisione, si conferma una delle trasmissioni più attese dal pubblico. Da sempre corredato da un apparato di ospiti, divenuto via via sempre più nutrito. Vediamo chi potrebbe salire sul palco di Sanremo 2019.

Festival di Sanremo 2019: date e conduttori

Dal 5 al 9 febbrario 2019 Rai1 avrebbe dovuto portare le serate del Festival nelle case degli spettatori italiani (e non solo). Ma sembrerebbe che il tour in cui è impegnato il direttore artistico (riconfermato anche alla conduzione del programma) Claudio Baglioni costerà un piccolo slittamento della settimana sanremese: si dovrebbe partire quindi dal 12 al 16 del mese di febbraio. Preso atto della rinnovata presenza di Baglioni a Sanremo, i nomi di coloro con cui il cantautore romano condividerà le redini della trasmissione resta ancora avvolto nella caligine.

Un piccolo spiraglio di luce si getta su Virginia Raffaele: la comica, per altro già apprezzata nelle edizioni precedenti, potrebbe vestire non solo i panni dei mille personaggi con cui diletta il pubblico, ma anche quelli di co – conduttrice. Resta aperto l’altro interrogativo: sarà conduttrice o ospite?

Festival di Sarnemo 2019: ospiti e cantanti in gara

Nella lista di Big distesa nel tentativo di profilare un probabile quadro dell’edizione 2019 del Festival di Sanremo, Loredana Berté sembra una presenza aggiudicata: ha rivelato infatti che si cimenterà nella gara interpretando un brano di Gaetano Currieri. Tra gli altri anche Riki, che da Amici sta creandosi un percorso di successo, non si era sentito pronto, lo scorso anno, per partecipare al Festival. Sarà questa la volta buona? Stilato anche il nome di Gigi D’Alessio, che salirà sul palco insieme ad Anna Tatangelo (o forse Nino D’Angelo).

Anche Elodie, Michele Bravi e Giusy Ferreri, reduci da successi radiofonici che li hanno visti protagonisti dell’estate 2018, sono tra i cantanti papabili. Per quanto riguarda Alessandra Amoroso, la cantante di Galatina, nel corso della presentazione del nuovo album, a ben vedere non ha alluso alla sua certa presenza al Festival. Ma non l’ha nemmeno negata. Un trio dai grandi successi come Nicolò Fabi – Daniele Silvestri – Max Gazzè sembrerebbe più adatto a figurare tra gli ospiti che a ingaggiare la gara canora. Tuttavia, il condizionale è d’obbligo.

Gli ospiti del festival di Sanremo 2019

E’ difficile parlare in questo momento di ospiti internazionali al Festival di Sanremo 2019: anche se con molti di essi il colloquio preliminare avviene diversi mesi prima della settimana di febbraio designata, restano punti oscuri su queste figure, che solo l’andare del tempo potrà rischiarare.

Oltre Virginia Raffaele, come anticipato, figurano anche Fiorello, Maurizio Crozza e il duo comico Luca e Paolo tra i principali nomi che potrebbero avere il loro spazio riservato nella kermesse. Probabile che anche Milly Carlucci, in vista della presentazione della nuova edizione di Ballando con le stelle, possa essere tra l’elenco degli ospiti.

