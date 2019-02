Festival di Sanremo 2019: date, ospiti, cantanti e diretta streaming-tv Date, ospiti e conduttori Festival di Sanremo 2019

Festival di Sanremo 2019: date e conduttori

Dal 5 al 9 febbrario 2019 Rai1 manderà in onda il Festival di Sanremo. Preso atto della rinnovata presenza di Claudio Baglioni a Sanremo, i nomi di coloro con cui il cantautore romano salirà sul palco sono stati divulgati il 9 gennaio 2019. Saranno Virginia Raffaele e Claudio Bisio ad affiancare Baglioni nella conduzione della kermesse 2019. Mentre Rocco Papaleo è stato scelto per il Dopofestival 2019.

Vanessa Incontrada a Claudio Bisio erano nomi che giravano nell’ambiente da tempo, ma l’attrice spagnola non ci sarà.

Festival di Sanremo 2019: ospiti e cantanti in gara

Ecco i cantanti in gara a Sanremo 2019:

Federica Carta e Shade, “Senza farlo apposta”

Patty Pravo e Briga, “Un po’ come la vita”

Negrita, “I ragazzi stanno bene”

Daniele Silvestri, “Argento vivo”

Ex-Otago, “Solo una canzone”

Achille Lauro, “Rolls Royce”

Arisa, “Mi sento bene”

Francesco Renga, “Aspetto che torni”

Boomdabash, “Per un milione”

Enrico Nigiotti, “Nonno Hollywood”

Nino D’Angelo e Livio Cori, “Con un’altra luce”

Paola Turci, “L’ultimo ostacolo”

Simone Cristicchi, “Abbi cura di me”

Zen Circus, “L’amore è una dittatura”

Anna Tatangelo, “Le nostre anime di notte”

Loredana Berté, “Cosa ti aspetti da me”

Irama, “La ragazza con il cuore di latta”

Ultimo, “I tuoi particolari”

Nek, “Mi farò trovare pronto”

Motta, “Dov’è l’Italia”

Il Volo, “Musica che resta”

Ghemon, “Rose viola”

Ospiti festival di Sanremo 2019

Aggiornamento 3 febbraio 2019 – Ecco gli ospiti ufficiali di Sanremo 2019 con l’incognita Ariana Grande.

Andrea e Matteo Bocelli

Giorgia

Marco Mengoni e Tom Walker

Fiorella Mannoia

Alessandra Amoroso

Antonello Venditti

Luciano Ligabue

Raf-Umberto Tozzi

Eros Ramazzotti

Luis Fonsi

Elisa

Ariana Grande?

Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker

Pippo Baudo e Fabio Rovazzi

Claudio Santamaria

Serena Rossi

Michele Riondino e Laura Chiatti

Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi





Al volgere della stagione fredda, sono iniziati i pronostici per stilare una lista dei nomi del Festival della canzone italiana. L’evento canoro che, merito una risonanza a livello nazionale, abilmente perpetuata nel corso degli anni, e le sue aperture verso il contesto internazionale grazie all’ eurovisione, si conferma una delle trasmissioni più attese dal pubblico. Da sempre corredato da un apparato di ospiti, divenuto via via sempre più nutrito. Vediamo chi salirà sul palco di Sanremo 2019.

È difficile parlare in questo momento di ospiti internazionali al Festival di Sanremo 2019: anche se con molti di essi il colloquio preliminare avviene diversi mesi prima della settimana di febbraio designata, restano punti oscuri su queste figure, che solo l’ andare del tempo potrà rischiarare.

Oltre Virginia Raffaele (come ospite o conduttrice), come anticipato, figurano anche Fiorello, Maurizio Crozza e il duo comico Luca e Paolo tra i principali nomi che potrebbero avere il loro spazio riservato nella kermesse. Probabile che anche Milly Carlucci, in vista della presentazione della nuova edizione di Ballando con le stelle, possa essere tra l’ elenco degli ospiti.

