Sanremo giovani 2019: ospiti, regolamento, cantanti e quando inizia

Claudio Baglioni, direttore artistico del Festival, aveva già annunciato le novità per la sezione Sanremo giovani lo scorso luglio: un’intera settimana, dal 17 al 21 dicembre, sarà appositamente dedicata alle cosiddette “nuove proposte” (categoria, come si avrà modo di notare, ormai tramontata nell’accezione a cui la terminologia del festival aveva classicamente abituato il pubblico).

Insomma, sembrerebbe esser stato inaugurato un vero e proprio festival, adattato ai giovani ospiti che prederanno parte a questa nuova avventura. Quali saranno i cantanti in gara e le novità introdotte dal cantautore romano, riconfermato alla guida dell’edizione 2019 dell’esperienza sanremese?

Sanremo giovani 2019: regolamento e selezione dei cantanti

Innovato profondamente il rapporto tra Sanremo Giovani e la gara dei Big. Di fatto, nell’edizione 2019 al Festival non si userà più la categoria “Nuove proposte”. Se l’esibizione e la gara degli emergenti risultava già da qualche anno maggiormente scorporata dalla settimana in cui sarebbe caduta la kermesse sanremese vera e propria, adesso il rapporto con Sanremo Giovani appare ancor più ridimensionato.

Novità anche riguardo la selezione dei partecipanti: Baglioni e il suo staff hanno deciso di selezionare 6 cantanti che parteciperanno all’esperienza di Area Sanremo (allargando quindi questo importante collo di bottiglia, dal momento che fino all’edizione 2018 questo concorso permetteva a soli due cantanti di gareggiare tra le “Nuove proposte”).

Il direttore artistico e la commissione musicale passerà poi a selezionare altri 18 emergenti, per un totale di 24 artisti. Per la loro esperienza al Festival, sarà decisiva la settimana di dicembre. Soltanto due di loro porteranno a casa la vittoria, e potranno calcare il palco di Sanremo accanto ai Big. L’istituzione di questa apposita rassegna preliminare rientra in un piano che punta a lasciare sempre più spazio agli emergenti, senza privar loro del rilievo che viene ad assumere il circuito sanremese per la carriera di un cantante.

Qui, tutte le info disponibili sul Festival 2019: date, ospiti, cantanti e quando inizia

Sanremo giovani 2019: le tappe della selezione e modalità di partecipazione

«L’ambizione» ha spiegato Claudio Baglioni «è quella di concedere spazio a quei giovani talenti che non hanno molti spazi per farsi conoscere. È una cosa diversa dal talent: quello è un format televisivo. Con questo contest, invece, consideriamo la presentazione di un brano inedito». Dopo le prime tre tappe, per le quali basterà sintonizzarsi dopo l’edizione del telegiornale delle 20.00, seguiranno «le due prime serate: 12 concorrenti si esibiranno la prima sera, gli altri 12 la seconda. Ogni serata avrà un vincitore e questi due parteciperanno al Festival di febbraio».

Per iscriversi al concorso, sarà necessario che le case discografiche (egida pressoché indispensabile per gli artisti, che dovranno avere un età compresa tra i 16 e i 36 anni) presentino la domanda di partecipazione al sito www.sanermo.rai.it. Si affiancheranno poi, alla domanda, il video, il testo, l’ audio del brano e presentazione dell’artista. Mai dimenticare di consultare le specifiche tecniche diramate dal sito.

