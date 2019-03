Nadia Toffa: età, madre, fidanzato e carriera. Chi è la iena Carriera e famiglia di Nadia Toffa

Una delle inviate più conosciute ed apprezzate dal pubblico di Italia 1 e non solo: con la trasmissione Le Iene, a cui ha preso parte anche nelle vesti di conduttrice, Nadia Toffa si è guadagnata l’ affetto di numerosi fan, pronti nelle dimostrazioni di solidarietà non appena era stata diffusa la preoccupante notizia sulle sue condizioni di salute. Ma chi è Nadia? Qual è stato il suo percorso, prima di far breccia nel pubblico come iena? Sappiamo qualcosa sulla sua vita privata o lei preferisce custodirla gelosamente? Vediamo di scoprirne di più.

Nadia Toffa: dov’è nata e come si è avviata alla carriera di inviata

Nadia Toffa, bresciana, nata il 10 giugno 1979, consegue una laurea in lettere, con percorso storico- artistico, all’ Università di Firenze. Si lancia presto nel giornalismo, tant’è che ha solo 23 anni quando appare sugli schermi, mediante l’ emittente locale romagnola Telesanterno. Dopo quattro anni al servizio di Retebrescia, passa al soldo delle Iene. Per il programma di Italia 1 realizzerà una serie di servizi tanto famosi quanto compromettenti, tanto da essere chiamata in appello per diffamazione a causa di un servizio sulle truffe a carico del sistema sanitario italiano poste in essere dalle farmacie.

L’ attenzione di Nadia gravita poi intorno alla questione ambientale in Campania, contribuendo a eviscerare un quadro allarmante di una terra diventata ormai una macchina di morte per chi è costretto ad abitarvi.

La vedremo poi al timone, in qualità di conduttrice del talk-show Open Space, trasmissione articolata in 4 puntate ideata dai produttori de Le Iene. Un importante traguardo per Nadia sarà costituito dalla vittoria del Premio Luchetta, che si aggiundica insieme a Marco Fubini, a giugno 2018. A valerle il premio sarà un servizio incentrato sulla prostituzione minorile nella periferia barese.

Nadia Toffa: il cancro, la vita privata

Incassa però un duro colpo la vita di Nadia Toffa: è il 2 dicembre 2017 quando un malore la costringe a una lunga pausa dal lavoro. Dietro l’ allontanamento dal programma, purtroppo, la diagnosi di cancro. I follower richiedevano spesso la presenza di Nadia in trasmissione, ma la malattia le è stata spesso d’ ostacolo. Ha però mantenuto la promessa: a settembre, sarebbe ritornata su Italia 1. E così è stato.

La Iena non ama parlare della sua vita privata, anzi non lo farebbe «Neppure sotto tortura» dice. Del resto non vuole essere al centro dell’ interesse del pubblico per gossip, ma esclusivamente per l’ impegno profuso nel suo lavoro. Protegge quindi anche le proprie relazioni affettive (l’ unica di cui non fa mistero è l’ amore incondizionato che la lega a sua madre, immortalata spesso tra gli scatti che Nadia decide di condividere sul proprio profilo Instagram). Per il resto, non è dato sapere con chi è fidanzata (e neppure se lo è, a dirla tutta).

Smentite anche le chiacchiere sul rapporto con l’ imprenditore Joe Bastianich, con cui la Toffa è stata paparazzata in spiaggia. Anche se lui aveva assicurato che non ci sarebbe stata storia, essendo la giornalista già impegnata in un’ altra relazione, glissando sapientemente ogni altro accenno alla misteriosa identità.

