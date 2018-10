Dove vedere Manchester United-Juventus in diretta streaming o in TV

Una delle sfide internazionali più classiche, Manchester United-Juventus metterà a confronto l’ancora imbattuta compagine bianconera – 2 vittorie su 2 partite in Champions e la leadership anche nel campionato italiano – con la squadra di Mourinho. I padroni di casa hanno fin qui accumulato 4 punti in Champions League, frutto di 1 vittoria con lo Young Boys e 1 pareggio con il Valencia. Occhio alla sfida Paul Pogba-Cristiano Ronaldo, che promette scintille. I due incroceranno le loro ex-squadre: Pogba ha giocato nella Juve dal 2012 al 2016, CR7 nello United dal 2003 al 2009.

Manchester United-Juventus, i precedenti fra le due squadre

Martedì prossimo, Manchester United-Juventus sarà il tredicesimo incontro tra i due team. Il primo risale alla Coppa UEFA 1976/1977: passa la Juve che perde 1-0 all’Old Trafford, ma vince 3-0 a Torino. L’ultimo invece nella Champions 2002/2003 con 2 vittorie United (2-1 in casa, 3-0 in trasferta). La Juve arriverà in finale, perdendola ai rigori con il Milan. Il ManU ha vinto gli ultimi tre confronti diretti: serie iniziata con la rocambolesca vittoria a Torino per 3-2 dopo essere stata sotto 2-0 con doppietta di Pippo Inzaghi nella stagione 1998/1999.

Quell’anno fu proprio il Manchester United a vincere la coppa dalle grandi orecchie contro il Bayern Monaco. In Champions League dal 1996 al 2003 le due squadre si sono affrontate otto volte: la Juve ha vinto 3 delle prime 4 gare, ma nessuna delle ultime 4. Complessivamente, il bilancio è di perfetta parità: 12 incontri, 5 vittorie Juventus, 2 pareggi e 5 vittorie Manchester United. I gol sono 15 per entrambe.

Manchester United-Juventus: la situazione dei padroni di casa

Per il ManU, fare bene in Champions è un dovere, per lo meno per far dimenticare la stagione non certo esaltante in Premier League. Infatti rischia già di essere tagliata fuori dalla lotta per la leadership del campionato. Anche la panchina del tecnico José Mourinho comincia a traballare. Anzi sarebbe già saltata senza la spettacolare rimonta 0-2/3-2 con il Newcastle.

I padroni di casa si presentano alla sfida con la Juve avendo raccolto 4 punti in Champions League, 2 in meno dei rivali. Lo scialbo pareggio interno col Valencia non ha di certo lasciato buone sensazioni. Il confronto Manchester United-Juventus si presenta quindi complicato. Intanto, dall’Inghilterra, parole di elogio per i bianconeri arrivano da Romelo Lukaku: ” La Juve? Ha un bel progetto. Sono una delle 2/3 squadre più forti attualmente in Europa. Oltre a Cristiano Ronaldo ci sono altri forti giocatori in rosa, come Dybala. Ma personalmente ho un debole per Douglas Costa”.

Ma la Juve non si illuda di trovare un avversario “morbido” all’Old Trafford: “Il nostro è un girone difficile, ma abbiamo deciso di concluderlo al primo posto“, ha concluso il giocatore belga.

Manchester United-Juventus: ennesimo assalto bianconero.

La Champions League – e la Coppa dei campioni prima – è qualcosa di stregato per la Juventus. Nove volte in finale, sette sconfitte. Solo due volte i bianconeri hanno vinto la competizione. Un numero assolutamente inferiore alle loro potenzialità e alla superiorità mostrata nelle varie fasi de torneo; potenzialità e superiorità che puntualmente vengono a mancare quando c’è da fare quell’ultimo step, quando la Coppa sembra lì, a portata di mano.

Quest’anno ci si augura che qualcosa sia cambiato e i segnali ci sono tutti: un campionato fin qui a punteggio pieno e un cammino in Champions League senza esitazioni, con 2 vittorie, la prima delle quali a Valencia giocando in 10 gran parte del match. Lo stesso acquisto di Cristiano Ronaldo indica che quest’anno la Champions è più di una suggestione.

In casa Juve c’è da registrare un po’ di preoccupazione per Paulo Dybala, uscito con la borsa del ghiaccio sul ginocchio. Lui rassicura: non è niente di grave. Allegri sembra orientato a farlo rifiatare contro il Genoa per averlo in piena forma per Manchester United-Juventus.

Dove vedere Manchester United-Juventus di Champions League.

Valida per il terzo turno della fase a gironi di UEFA Champions League, Manchester United-Juventus si terrà all’Old Trafford, stadio del ManU, martedì 23 Ottobre 2018 alle ore 21.00. Brutte notizie per i tifosi bianconeri: il match non sarà trasmesso in chiaro. Quindi per vederlo si deve avere un abbonamento Sky.

Sarà trasmesso infatti da Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport (canale 252). In streaming sarà disponibile sull’app SkyGo. Ci sono anche altri modi di vedere la Champions League, ad esempio un’altra opzione è Now TV, con un ticket a partire da 9,99 euro al mese. E 14 giorni di prova gratis. In Rete è possibile trovare anche altri siti che offrono lo streaming della Champions, eventualmente visibili dopo l’acquisto di una VPN.

