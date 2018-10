Dove vedere PSG-Napoli in diretta streaming o in TV

Dove vedere PSG-Napoli in diretta streaming o in TV

Terza partita del Gruppo C di UEFA Champions League, PSG-Napoli vede protagoniste due squadre in un buon momento di forma. Il Paris Saint Germain ha riscattato l’esordio con sconfitta a Liverpool con un sonante 6-1 alla Stella Rossa. In campionato, poi, è a punteggio pieno: 9 partite, 9 vittorie. Anche il Napoli sta bene: secondo posto in Serie A e soprattutto vittoria contro il Liverpool al 90′ che ha dato morale alla squadra.

PSG-Napoli: i francesi e i sospetti di combine

Il PSG domina in Ligue 1 ed è libero di concentrarsi sulla Champions, ma gli impegni europei non sono l’unica preoccupazione per i transalpini. Il Paris Saint Germain è stato travolto dallo scoop de L’Equipe sulla presunta combine tra PSG e Stella Rossa, volta a permettere ai francesi di vincere con 5 gol di scarto.

E’ stato notato infatti un flusso anomalo di scommesse su tale risultato. Le indagini coinvolgerebbero un importante dirigente della squadra serba che avrebbe puntato 5 milioni di euro contro la propria squadra, vincendone molti di più. Secondo le indiscrezioni la UEFA sarebbe stata al corrente di questo tentativo di match fixing e ne avrebbe informato le autorità.

Comunque finora è stato vano il tentativo di dimostrare l’incontro di Al-Khelaifi numero 1 del PSG e un dirigente serbo, così come quello di intercettare chi avrebbe incassato la maxi-vincita. Allo stato dei fatti, il PSG rischia poco o nulla. Ma queste ombre non aiutano a rasserenare l’ambiente in vista di PSG-Napoli.

PSG-Napoli: partenopei per il primato nel girone

Una vittoria al “Parc des Princes” significherebbe consolidare il primato nel girone C di Champions League. Impresa che metterebbe i partenopei al sicuro per quel che riguarda il passaggio a turno successivo e permetterebbe loro di guardare con tranquillità al campionato, dove è seconda a -6 dalla Juve.

Carlo Ancelotti è un tecnico di grande esperienza internazionale (il Napoli è l’ottava squadra guidata da tecnico emiliano) e anche per questo è stato assunto da De Laurentiis. Il suo curriculum di tutto rispetto garantisce al Napoli la capacità di saper affrontare le competizioni internazionali nelle quali è intenzionata a far bene. Verso l’incontro PSG-Napoli, il tecnico è orientato a far riposare il difensore senegalese Kalidou Koulibaly che ha lasciato il ritiro della sua Nazionale per un affaticamento muscolare. Sarà così pronto per le due sfide contro in francesi.

PSG-Napoli: i precedenti

Solo due le sfide tra PSG e Napoli e risalgono al secondo turno di Coppa UEFA 1992/1993. I francesi espugnarono Napoli vincendo 2-0 e con il pareggio 0-0 a Parigi approdarono al turno successivo. Il cammino del Paris Saint Germain si sarebbe poi arrestato in semifinale, dove vennero eliminate dalla Juventus, futuro campione. Un precedente che la squadra di Ancelotti vuole scongiurare con un risultato positivo in entrambe le partite a cominciare da PSG-Napoli.

Dove vedere la gara di Parigi, PSG-Napoli

PSG-Napoli, valevole per il terzo turno del Gruppo C della fase a gironi di Champions League, sarà giocata al “Parco dei Principi” di Parigi il 24 Ottobre 2018 alle ore 21.00. Non essendo uno degli incontri disponibili in chiaro, sarà disponibile solo su Sky Sport. La partita sarà anche disponibile in streaming attraverso l’app SkyGo per tutti i dispositivi mobili. Un altro modo per vedere la Champions è Now TV, che permette di vedere alcuni contenuti di Sky con un ticket che parte da 9,99 euro. Oppure eventualmente dopo l’acquisto di una VPN, tramite siti che permettano lo streaming legale delle partite.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM