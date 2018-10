Dove vedere Roma-CSKA Mosca in diretta streaming o in TV

La terza giornata del gruppo G di UEFA Champions League vede l’interessante confronto tra Roma-CSKA Mosca. La Roma dopo la sconfitta 3-0 a casa del Real Madrid, si è imposta 5-0 al Viktoria Plzen. Il CSKA guida la classifica del girone con 4 punti dopo aver battuto il Real Madrid a sorpresa. L’incontro di martedì sarà quindi importante per definire meglio le gerarchie interne – Roma e Real hanno solo 1 punto di ritardo sui russi – e capire chi avrà maggiori possibilità di approdare al turno successivo.

Roma-CSKA Mosca: tegola Perotti-Karsdorp

In vista di Roma-CSKA Mosca, brutti infortuni per Diego Perotti e Rick Karsdorp. L’attaccante argentino si è procurato una lesione al soleo sinistro: previste 3 settimane di stop. Meno grave l’olandese: lesione al retto femorae destro che lo terrà fuori 10 giorni. sicuramente non potranno giocare in Champions. Altri infortunati De Rossi, Kolarov e Pastore. In dubbio anche loro, ma Eusebio Di Francesco punta a recuperarli. Una vittoria dei capitolini significherebbe mettere un’ipoteca sul passaggio alla fase successiva di questa competizione.

Roma-CSKA Mosca: i russi possono prenotare il passaggio

Il CSKA è prima nel suo Gruppo per la vittoria insperata e inattesa sul Real Madrid. La prima partita a Plzen si era conclusa con un pareggio, ma dopo che gli ospiti erano stati sotto 2-0. Roma-CSKA sarà quindi di importanza capitale per capire quante sono le possibilità di passare al turno successivo, magari da prima nel girone. Prima di fare questi ragionamenti, però è necessario battere la Roma, impresa sempre improba. Il club moscovita ha vinto 5 delle ultime 8 trasferte, ma appena 1 delle ultime 4. Il suo bilancio con le italiane è 3 vittorie, 1 pareggio e sconfitte.

Roma-CSKA: i precedenti

Roma-CSKA Mosca costituirà il quinto confronto fra giallorossi e moscoviti. Il loro primo scontro, nella Coppa delle Coppe 1991/1992, la Roma si impose 2-1 in Russia e fu sconfitta al ritorno a Roma 1-0, ma per la differenza reti passò ugualmente il turno. Nella Champions 2014/2015 le altre 2 partite: vittoria Roma 5-1 in casa (unica vittoria interna giallorossa nei quattro incroci fra i due club) e pareggio 1-1 a Mosca.

Dove vedere Roma-CSKA di UEFA Champions League

La partita Roma-CSKA Mosca, valida per il Gruppo G di Champions League, si giocherà allo Stadio “Olimpico” martedì 23 Ottobre 2018 alle ore 21.00. Trattandosi di un martedì, non c’è possibilità di trasmissione in chiaro, perché la RAI può trasmettere, in base all’accordo con Sky, solo un incontro del mercoledì. Il match sarà dunque trasmesso da Sky, su Sky Sport 3 (canale 201) e Sky Sport (canale 253).

Lo streaming sarà possibile tramite l’app gratuita SkyGo. Vi sono poi altri modi per assistere ai match sportivi, tramite siti come Now TV (a partire da 9,99 euro al mese, con 14 giorni di prova) e altre piattaforme che consentono streaming legale contraddistinto da una gran qualità audio/video. Possibili blocchi basati sulla geolocalizzazione potranno essere aggirati dall’acquisto di una VPN, reso ancor più vantaggioso dal modesto costo anche delle migliori e dalla navigazione sicura, anonima e irrintracciabile che garantiscono.

