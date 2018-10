Prezzo benzina, diesel e gpl: aumento in vista a novembre 2018, le previsioni

Prezzo benzina, diesel e gpl: aumento in vista a novembre 2018, le previsioni

Aumento prezzo carburanti a novembre 2018

Ancora un aumento per i prezzi della benzina e dei carburanti in generale. E’ previsto che per novembre quello della benzina praticato da Eni crescerà di un centesimo, lo stesso accadrà nel caso del diesel. Invece il Gpl diventerà più caro di due centesimi.

In questo modo l’Italia si confermerà il Paese più caro per il Diesel e il terzo più caro per la benzina. E pensare che al netto delle accise sarebbe solo, rispettivamente, dodicesima e sesta.

Ma vediamo i prezzi praticati oggi.

Se si preferisce servirsi da soli si pagherà per la benzina 1,667 euro al litro, e 1,562 per il diesel.

Con le ovvie differenze tra compagnia e compagnia, si potrà arrivare a 1,682 euro al litro nel caso di Api-IP, e scendere fino a 1,666 nel caso di Q8. Nei distributori no logo invece si potrà pagare 1,648 euro al litro. Questo nel caso della benzina.

Il diesel invece potrà essere pagato da un minimo di 1,563 euro al litro presso Total Erg a un massimo di 1,575 da Tamoil. Chi scegliesse compagnie indipendenti pagherebbe 1,545 euro al litro.

Prezzo benzina, le tariffe da serviti

Se si sceglie di essere serviti chiaramente si dovrà pagare di più.

Per esempio nel caso della benzina fino a 1,866 euro al litro con Api-IP, mentre con Tamoil si rimarrebbe a 1,772. 1,693 euro al litro la tariffa dei distributori no logo.

Se usiamo diesel si potrà arrivare a 1,751 euro al litro, sempre con Api-IP, mentre con Tamoil si scende a 1,681. Le compagnie indipendenti fanno pagare solo 1,588 euro al litro.

Nel GPL la compagnia più economica è Eni con 0,698 euro al litro, la più cara Esso con 0,706.

Le compagnie no logo praticano un prezzo di 0,677 euro al litro.

Infine il metano, misurato in kilogrammi. Si arriva fino a 1,022 euro al kg da Eni, mentre si scende a 0,974 a Total Erg.

Le compagnie no logo applicano una tariffa di 0,969 euro al kg

