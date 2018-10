Dove vedere Barcellona-Inter in diretta streaming o in TV gratis

Barcellona Inter in diretta TV e streaming Rai

Dopo il derby, sotto con Barcellona-Inter. La squadra di Spalletti è attesa da due partite molto importanti. Dopo il confronto con il Milan, è attesa dalla insidiosa trasferta in terra catalana. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno, con 6 punti, ma il Barça ha una differenza reti migliore: +6, contro +2 dell’Inter. Chiara l’importanza del match, a parte il fascino di giocare contro una delle squadre più celebri al mondo: una vittoria consentirebbe di andare in solitaria in cima alla classifica del Gruppo B.

Barcellona-Inter: il Barça tra malumori e infortuni

Non arriva in un momento particolarmente fortunato per i catalani, Barcellona-Inter. Cominciando dal malumore mostrato da Vidal, neoacquisto blaugrana, autore di post polemici, l’ultimo dei quali ha fatto esplodere il contrasto tra il cileno e Valverde, tecnico del Barcellona. E’ intervenuto anche il DG catalano, Pep Segura: “Vidal deve avere rispetto per i compagni”. Juventus e Inter stanno alla finestra. Ma il tecnico del Barça non è solo alle prese col difficile rapporto con Vidal.

Prima Luis Suarez, fermato da un problema al ginocchio destro. Poi Umtiti, con il suo problema alla cartilagine del ginocchio sinistro che forse lo obbligherà a operarsi e che sicuramente lo terrà lontano dal campo fino a Novembre o addirittura a Gennaio in caso di operazione. Da ultimo, stop anche a Vermaelen: infortunio al bicipite femorale. Per il belga, out di 6 settimane. Valverde deve pregare che almeno Piqué (protagonista di un inizio di stagione disastroso) e Lenglet, sostituto di Umtiti, non si facciano male.

Barcellona-Inter: ritorno nerazzurro positivo otto anni dopo

E’ durata 8 lunghi anni l’assenza dei nerazzurri dalla Champions League, ma il ritorno è stato più che positivo: 2 vittorie. La prima con il Tottenham Hotspur (2-1), poi con lo stesso punteggio, la seconda vittoria a casa del PSV Eindhoven. Il che porta la squadra di Spalletti al primo posto in coabitazione con i loro rivali di mercoledì prossimo, anche se con un differenza reti peggiore.

Guardando anche agli infortuni del Barça, i meneghini possono guardare a Barcellona-Inter con una certa fiducia, anche se l’ultima gara giocata in Spagna dai nerazzurri, proprio contro il Barcellona, si risolse in una sconfitta 1-0. In Spagna l’Inter ha peraltro un record assai negativo: 3 vittorie, 2 pareggi e ben 13 sconfitte. Mercoledì proverà a invertire il trend.

Barcellona-Inter: i precedenti

Nonostante tradizione e blasone Barcellona-Inter sarà solo il settimo incontro fra i due club. Il primo confronto risale alla fase a gironi del 2002/2003: vittoria blaugrana 3-0 in Spagna e 0-0 a Milano. La stagione 2009/2010 li vede protagonisti di 4 confronti. Nella fase a gironi, pareggio 0-0 a Milano e vittoria Barça 2-0 in casa.

Le due squadre si ritrovarono in semifinale: vittoria nerazzurra 3-1 in casa e vittoria 1-0 dei catalani al ritorno, che nonfu loro sufficiente per il passaggio del turno. L’Inter vincerà poi la Champions con un 2-0 al Bayern Monaco. In totale, 3 vittorie del Barcellona, 2 pareggi e 1 vittoria dell’Inter. 7 i gol segnati dai catalani, 3 dai nerazzurri.

Dove vedere Barcellona-Inter, Gruppo B di Champions League

Appuntamento al Camp Nou per Barcellona-Inter. Mercoledì 24 Ottobre 2018 alle ore 21.00 le due compagini andranno in campo per il primato nel Gruppo B. Il match del Camp Nou è il prescelto per essere trasmesso in chiaro e gratuitamente su Rai 1. Lo streaming, sempre gratuito, è affidato a Rai Play. I tifosi interisti possono dunque essere soddisfatti.

