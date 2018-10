F1 GP Austin 2018: diretta in tv e streaming gratis su Sky-Tv8. Gli orari

F1 GP Austin 2018: diretta in tv e streaming gratis su Sky-Tv8. Gli orari

Si va verso la conclusione di un’intensa stagione di Formula 1. Lewis Hamilton si avvia a vincere l’ennesimo titolo mondiale e i conti potrebbero chiudersi già questa domenica, nel circuito di Austin (Texas). Le rosse non sono riuscite ad arginare lo strapotere della Mercedes.

Sarà interessante il confronto per l’ultima piazza, con i due finlandesi, Bottas e Raikkonen, a lottare fino all’ultimo rettlineo.

F1 GP Austin 2018: dove vedere in diretta streaming e in TV

Come sempre, la copertura del Gran Premio di Formula 1 sarà garantita da Sky. Programma corposo che comincia da giovedì 18 ottobre con la consueta conferenza stampa. Poi, pomeriggio-sera (ore italiane) di venerdì dedicato alle prove libere e chiusura dal paddock. Qualifiche di sabato notte (sempre orario italiano) alle 23:00. Infine, la gara su suolo statunitense sarà trasmessa a partire dalle 20.10 ore italiane (anche su Tv8), con replica poco dopo la fine della stessa, alle 23.00 (su Sky Sport F1).

VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018

17:00 – 18:30 Prove Libere 1 | Sky SportF1 HD

21:00 – 22:30 Prove Libere 2 | Sky SportF1 HD

SABATO 20 OTTOBRE 2018

20:00 – 21:00 Prove Libere 3 | Sky SportF1 HD

23:00 – 0:00 Qualifiche | Sky SportF1 HD – TV8



DOMENICA 21 OTTOBRE 2018

20:10 Gran Premio di Austin (Texas) | Sky SportF1 HD – TV8

Formula 1: la classifica piloti aggiornata prima del F1 GP Austin 2018

Come si diceva, Hamilton gode di un vantaggio considerevole sui suoi inseguitori. In seconda posizione in classifica generale troviamo Sebastian Vettel, che ha deluso nell’ultima tappa asiatica e vede sfumare definitivamente i sogni di gloria della rossa. Hamilton guida la classifica con 331 punti. Vettel, a 67 lunghezze, si ferma a 264. Molto indietro sia Bottas (207) che Raikkonen (196), con quest’ultimo che può ancora strappare l’ultima piazza del podio finale al suo connazionale.

Ancora leggermente in bilico la quinta e sesta posizione, attualmente occupate – nell’ordine – da Verstappen (173) e Ricciardo (146).

Dopo di loro, il vuoto. Risalta – in negativo – lo score di Fernando Alonso. Il campione spagnolo ha conseguito appena 50 punti nell’arco dell’intera stagione.

1 HAMILTON L. 331 2 VETTEL S. 264 -67 3 BOTTAS V. 207 -124 4 RAIKKONEN K. 196 -135 5 VERSTAPPEN M. 173 -158 6 RICCIARDO D. 146 -185 7 PEREZ S. 53 -278 8 HULKENBERG N. 53 -278 9 MAGNUSSEN K. 53 -278 10 ALONSO F. 50 -281

F1 Gp Austin 2018: la classifica piloti aggiornata all’ultima corsa

Anche quest’anno, la Mercedes si accinge a vincere sia con il suo pilota di punta – Lewis Hamilton -, sia la classifica costruttori. Annata positiva ma non eccelsa per il cavallino. La Mercedes guida attualmente la classifica con 538 punti, seguita a lunga distanza dalla Ferrari, con 460. Molto staccata la Red Bull, a 319. Il podio dei costruttori è, quindi, già scritto.

Calendario MotoGP 2019: date e programma delle 19 gare

Potrebbe arrivare la sorpresa tra quarta e quinta posizione, con Renault e Haas quasi appaiate. Leggero vantaggio per la storica marca francese, che accumula 92 punti. Haas, invece, a 84. Solo otto lunghezze che possono essere facilmente recuperate nel giro di un solo Gran Premio.

Tra le nobili decadute, troviamo la Williams – in decima posizione – che accumula appena 7 punti in 18 gran premi.