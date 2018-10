Offerte Tim mobile 2018: 50 GB, minuti illimitati a 6.99€. Chi può attivarla

Internet ricaricabile e offerte mobile di Tim a ottobre

Le ultime offerte Tim mobile sono finalizzate alla conquista di nuovi clienti, prelevandoli magari da altri operatori. L’ingresso di Iliad sul territorio italiano ha di certo reso più interessante la “battaglia” tra le compagnie telefoniche, che a suon di offerte vantaggiose sia sotto l’aspetto del contenuto sia sotto quello del prezzo, cercano di convincere i nuovi utenti. Le offerte Operator Attack, infatti, guardano spesso ai clienti Iliad, proponendo loro offerte molto convenienti. Questo è anche il caso di Tim, che con Iron 50 GB proprio ai clienti Iliad punta con una promo davvero parecchio interessante.

Offerte Tim mobile: Iron 50 GB a 6,99 euro

Tim Iron 50 GB propone minuti illimitati verso tutti, nonché 50 GB di traffico internet. Tutto questo all’interessante prezzo di 6,99 euro al mese. Come scritto sopra, però, l’offerta è riservata solamente agli utenti provenienti da Iliad e da alcuni operatori virtuali.

L’offerta è stata lanciata da Tim lo scorso 16 ottobre e oltre al costo del rinnovo mensile, va considerato anche quello per l’acquisto della nuova Sim da 10 euro. Da mettere in conto anche il costo di attivazione ammontante a 12 euro, ridotto dai 32 euro iniziali, ma solo previo rispetto del vincolo di 24 mesi.

Offerte Tim mobile: le promo più interessanti

Oltre alla già citata Iron 50 GB, Tim ha proposto altre offerte Operator Attack per i clienti provenienti da altre compagnie. In particolare ci sentiamo di sottolineare Tim Titanium 20 GB e Tim Deca Go 20 GB. La prima presenta un pacchetto comprendente minuti illimitati verso tutti e 20 Giga di traffico dati al prezzo di 9,99 euro al mese. L’offerta è riservata a utenti Wind e Tre.

L’ultima promo riservata ai clienti di qualsiasi operatore nazionale corrisponde al nome di Tim Deca Go 20 GB. Anche qui vengono offerti minuti illimitati verso tutti e 20 GB di traffico internet, ma il costo per ogni rinnovo ammonta a 12 euro al mese.

Come per la Iron 50 GB, anche per le due ultime offerte sopra riportate bisognerà aggiungere, oltre al prezzo del rinnovo, anche l’acquisto della nuova Sim e il costo di attivazione (12 euro con vincolo di 24 mesi).

Per conoscere tutte le informazioni sulle offerte nel dettaglio, si consiglia di recarsi presso un centro autorizzato, anche per conoscere eventuali e improvvise modifiche dell’ultima ora.

