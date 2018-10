Diretta Manchester United-Juventus: streaming, video gol e risultato – LIVE

Diretta Manchester United-Juventus: streaming, video gol e risultato

il 23 Ottobre, nell’ambito della terza giornata della fase a gironi di Champions League, si affronteano presso lo Stadio Old Trafford di Manchester, gli inglesi dello United contro i bianconeri della Juventus. Calcio d’inizio previsto alle ore 21. Per gli uomini di Massimiliano Allegri si prospetta una sfida da dentro fuori.

Diretta Manchester United-Juventus, streaming, video gol e risultato: il cammino del Manchester United

Gli uomini di Josè Mourinho giungono alla sfida dell’Old Trafford dopo aver totalizzato quattro vittorie (contro il Leicester City, il Burnley, il Watford eil Newcastle), due pareggi (contro il Wlverhampton, il Valencia e il Chelsea di Sarri) e due sconfitte (contro il Tottenham e il West Ham).

Gli inglesi sono fiduciosi, anche grazie alla posizione dominante da loro assunta in Premier League e al primo posto nel loro girone di Champions League.

La Juve, affamata di vittoria e pronta a strappare il pass per gli ottavi

Il primo passo falso in campionato dei bianconeri – contro il Genoa -, non ha inficiato il morale della vecchia signora, che cercherà di prendersi l’intera posta in palio fuori dalle mura amiche. Sarà scontro dai vecchi sapori, quello per i bianconeri, che trovano in Mourinho una delle sue principali nemesi agonistiche. Qualora dovesse infliggere un primo, duro colpo ai red devils nel cammino verso la gloria, la sfida di ritorno allo Stadium sarebbe in discesa, per gli uomini di Allegri.

Manchester United-Juventus, scontro tra conosciuti

Lo Special One conosce benissimo i bianconeri, e viceversa. Ci sarà da aspettarsi un incontro ad alto potenziale emotivo. La panchina di Mou sembra essersi rafforzata, dopo le ultimissime prestazioni – solo il gol allo scadere dei blues ha negato il colpaccio in esterna della banda del portoghese -.

