Contributi Inps 2018: avvisi sanzioni in arrivo, i lavoratori inclusi

Avvisi bonari contributi Inps 2018, la circolare

L’Inps con messaggio numero 3878 del 18 ottobre 2018 ha annunciato l’invio di avvisi bonari, a seguito dei quali scattano le sanzioni. Gli stessi hanno come destinatari gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti che non hanno pagato la rata dei contributi in scadenza il 21 agosto. L’avviso bonario inviato dall’Inps anticipa l’avviso di addebito con valore esecutivo: la finalità è appunto quella di avvisare gli iscritti del mancato pagamento della rata.

Contributi Inps 2018, aliquota e scadenze

L’aliquota dei contributi Inps per i lavoratori artigiani e commercianti è fissata al 24% a partire dal 2018. Prevista l’applicazione di una riduzione del 50% dei contributi Inps dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali di età maggiore ai 65 anni e già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

All’importo dei contributi Inps artigiani e commercianti sommano il contributo per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili. Quali sono le scadenze da rispettare? Ecco le date di tutte le scadenze: 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018, 18 febbraio 2019.

Contributi Inps 2018, modalità di avviso

L’avviso bonario si troverà all’interno del Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” “Posizione Assicurativa” “Avvisi Bonari”. In più – si legge nel messaggio Inps – sarà predisposta anche la relativa comunicazione, che potrà essere visualizzata all’interno della sezione Comunicazione bidirezionale, Avvisi Emessi, Avvisi bonari generalizzati.

Contestualmente sarà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva ed ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite Cassetto, il proprio indirizzo di posta elettronica.

Contributi Inps 2018, che fare in caso di avvenuto pagamento

Cosa fare in caso l’iscritto avesse già effettuato il pagamento? Potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio “Invio quietanza di versamento”. In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

