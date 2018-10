Diretta Barcellona-Inter: streaming, video gol e risultato – LIVE

Uno dei piatti forti di questa 3a giornata della fase a gironi di Champions League è sicuramente la sfida Barcellona-Inter. Serata per cuori forti quella che si apprestano a vivere i supporter nerazzurri, da troppo assenti in serate di gala come questa.

Entrambe le formazioni guidano il raggruppamento a punteggio pieno, dopo due giornate nelle quali hanno staccato sia il Tottenham che il PSV Eindhoven. Questo doppio incrocio cambierà gli equilibri interi del girone.

Il Barcellona è il favorito numero uno per la vittoria del gruppo, viste anche le convincenti vittorie contro PSV prima e Tottenham dopo, nelle quali i catalani non hanno avuto grossi patemi.

Fondamentali anche le due vittorie dell’Inter, che a differenza degli spagnoli ha sofferto un po’ di più riuscendo comunque a portare a casa l’intera posta in palio entrambe le volte e anche contro pronostico.

La partita del Camp Nou sembra però essere già scritta in favore dei padroni di casa, anche se in passato gli incroci fra queste due squadre hanno anche riservato sorprese.

Memorabile ad esempio, l’ultima volta in cui Barcellona e Inter si sono affrontate, sempre in Champions League, nella storica stagione 2009/2010 culminata con il triplete della Beneamata.

Questo arrivò anche grazie alla semifinale proprio contro i blaugrana; il 3-1 di San Siro bastò nonostante la sconfitta 1-0 in terra spagnola arrivata dopo una partita giocata completamente sulla difensiva, complice l’espulsione di Thiago Motta dopo pochi minuti dal fischio d’inizio e conclusasi con la corsa di José Mourinho in mezzo agli irrigatori aperti del campo.

LEGGI ANCHE: Diretta Roma-CSKA Mosca: streaming, video gol e risultato – LIVE

Le probabili formazioni di Barcellona-Inter

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Coutinho, Rakitic; Messi, Suarez, Dembelé

Allenatore: Valverde

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi

Allenatore: Spalletti

Dove vedere in tv e streaming Barcellona-Inter

La partita verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno e per gli abbonati su Sky Sport Uno, mentre in streaming sarà visibile gratis sul portale Rai Play e, se abbonati, su Sky Go e Now TV.

Calcio d’inizio previsto per mercoledì 24 ottobre 2018 alle ore 21:00 al Camp Nou.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM