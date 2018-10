Marco Minniti: biografia, famiglia e moglie. Chi è l’ex ministro

Marco Minniti: un uomo che ha vissuto intrecciandosi all’impegno politico fin dalla giovane età, ricoprendo incarichiche gli hanno permesso, via via, di diventare una figura sempre più centrale nel panorama nazionale. Ripercorriamo la sua storia politica e personale di uno degli avversari di Nicola Zingaretti: entrambi concorrono al titolo di Segretario del PD.

Marco Minniti: una lunga carriera politica

Costellata da nomine che gli sono valse impegni sempre più decisivi sulla scena italiana, Marco Minniti (come è conosciuto comunemente, ma all’anagrafe risulta Domenico Luca Marco Minniti) reggino, classe 1956, si avvia presto alla carriera politica. Militante nel FGCI (Federazione Giovanile Comunista Italiana), dal 1986 al 1988, Minniti è membro della Commissione per problemi del lavoro e dell’economia nel PCI. Il 1996, invece, sarà l’anno delle elezioni politiche in cui presenterà la propria candidatura alla Camera. Il politico calabrese era iscritto nella Lista L’Ulivo, ma nonostante l’impegno profuso non riuscì a raggiungere il titolo sperato.

Siamo nel 1998 quando è inaugurato il Partito Democratici di Sinistra. Marco Minniti, nel febbraio dello stesso anno, ne diviene segretario organizzativo. Si arriverà poi al governo di Massimo D’Alema. Minniti tiene banco come sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, oltre che nella reggenza dalemiana, anche con il secondo governo Amato. Ma l’incarico per cui è senz’altro più conosciuto è quello di Ministro dell’Interno, affidatogli da Paolo Gentiloni. E’ stato il proponente del condice di condotta per le Ong.

Contributi Inps 2018: avvisi sanzioni in arrivo, i lavoratori inclusi

Marco Minniti: la vita privata

Marco Minniti è nato il 6 giugno del ’56. La sua iniziazione alla politica ha avuto luogo proprio nella sua terra natìa, la Calabria, verso le cui problematiche mostra sempre uno spiccato interesse. Ha conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università di Messina, discutendo una tesi che ha avuto per oggetto Cicerone. Ha sposato la musicista Mariangela Sera ed ha due figlie: Serena e Bianca. Riuscirà ad essere il successore di Maurizio Martina alle Primarie?

CONTINUA A SEGUIRE TERMOMETRO POLITICO ANCHE SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL FORUM PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO.