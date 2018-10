Dove vedere AEK-Bayern Monaco in diretta streaming o in TV

Diretta AEK Bayern Monaco in TV e streaming

Scontro decisamente asimmetrico, AEK-Bayern Monaco sembra segnato per gli ateniesi. I rossi tedeschi sono primi nel gruppo E, a pari punti ma con una differenza reti peggiore rispetto all’Ajax. I greci, ancora a secco di punti e vittorie, non dovrebbero costituire un’insidia per il Bayern, anche considerando che questi ultimi non hanno mai perso contro una squadra greca: il loro score è infatti di 7 vittorie e 2 pareggi.

AEK-Bayern Monaco: poche speranze per i gialloneri

L’AEK è ancora a quota 0 nel Gruppo E. La sua situazione non è rosea e non lascia intravvedere un’evoluzione positiva. La squadra di Marinos Ouzounidis non ha grandi chance di sfruttare il fattore campo e strappare almeno un punto in contro i campioni di Germania. Gli ultimi 5 risultati in partite ufficiali vedono i gialloneri con 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Nel campionato greco, la Super League, è terza alle spalle di PAOK e Atromitos. Una fievole speranza potrebbe essere legata al momento non esaltante del Bayern, ma è davvero improbabile che i padroni di casa si sappiano opporre ai monacensi.

AEK-Bayern Monaco: prime difficoltà per Niko Kovac?

Abituato a dominare in lungo e in largo la Bundesliga, il Bayern Monaco si trova quest’anno a vivere un’insolita esperienza. E’ infatti scivolato al sesto posto, a -4 dal Borussia Dortmund capolista imbattuto. Niko Kovac ha già dovuto incassare 2 sconfitte, in casa con il Mönchengladbach (3-0) e a Berlino contro l’Herta (2-0). E’ doveroso quindi non dare la vittoria per scontata e focalizzarsi sugli obiettivi da raggiungere, cioè prevalere sia in Bundesliga che in Champions League. A cominciare dalla trasferta di Wolfsburg e da questa sfida greca, che almeno sulla carta non dovrebbe presentare eccessivi pericoli.

Probabili formazioni di AEK-Bayern Monaco

AEK ATENE (4-2-3-1): Barkas – Bakakis, Oikonomou, André Simões, Bakasetas – Klonaridis, Chygrynskiy – Mantalos, Ponce, Hult – Galanopoulos

Allenatore: Marinos Ouzounidis

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer – Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba – Javi Martinez, Thiago Alcántara – Robben – Müller, James – Lewandowski

Allenatore: Niko Kovac

Dove vedere AEK-Bayern Monaco di Champions League

Il match si disputerà martedì 23 ottobre allo stadio OACA Spyros Louis di Atene con fischio d’inizio fissato per le ore 18.55. La diretta è un’esclusiva Sky, precisamente sarà trasmessa su Sky Sport e Sky Sport HD con collegamento dalle ore 18.00. Lo streaming è disponibile con SkyGo, app gratuita per i possessori di un abbonamento alla pay-tv di Murdoch. Altri modi di vedere la Champions League sono ad esempio Now TV, oppure via siti streaming legali esteri acquistando una VPN.

