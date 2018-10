Dove vedere PSV-Tottenham in diretta streaming o in TV

Streaming e diretta TV, dove vedere la partita

Il 24 Ottobre prossimo il PSV Eindhoven di Marc Van Bommel sfida il Tottenham di Mauricio Pochettino in un match valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. Calcio d’inizio previsto al Philips Stadium di Eindhoven alle ore 18:55.

Dove vedere PSV-Tottenham in diretta streaming e TV: il cammino del PSV

Gli uomini di Van Bommel giungono alla sfida casalinga del Philips Stadium dopo aver totalizzato, tra campionato olandese e Champions League, dieci vittorie (contro l’Utrecht, il Fortuna Sittard, il Bate Borisov in una doppia sfida, lo Zwolle, il Willem, il Den Haag, l’Ajax, il Nac e il Verlo), nessun pareggio e due sconfitte (contro il Barcellona e l’Inter): in Eredivisie il PSV è saldamente alla guida della classifica con ventiquattro punti.

Per quanto riguarda il loro girone in Champions League (il medesimo dell’Inter) la classifica li vede ultimi con soli due punti totalizzati, quindi per potersi qualificare gli uomini di Van Bommel dovranno vincere tutte le prossime partite.

Dove vedere PSV-Tottenham in diretta streaming e TV: il cammino del Totthenam

Gli uomini di Pochettino arrivano alla sfida del Philips Stadium contro il PSV dopo aver totalizzato, tra campionato inglese e Champions League, sei vittorie (contro il Newcastle, il Fulham, il Manchester United, il Brighton, l’Huddersfield e il Cardiff), nessun pareggio e quattro sconfitte (contro il Watford, il Liverpool, l’Inter e il Barcellona). La situazione di classifica in Premier League vede il Tottenham al quinto posto con quindici punti; per quanto riguarda la Champions, gli uomini di Pochettino sono terzi a zero punti. Dovranno quindi vincere tutte le prossime partite per potere sperare nella qualificazione.

La probabile formazione del PSV

Non si conoscono ancora indiscrezioni in merito alla possibile formazione titolare; tuttavia il tecnico Van Bommel ha convocato Zoet, Room, Van Osch ( portieri ), Teze, Isimat-Mirin, Behich, Viergever, Schwaab, Angelino, Obispo, Sainsbury, Dumfries ( difensori ), Sadilek, Hendrix, Rigo, Rosario, Ramselaar, Lundqvist, Gutierrez, Junior ( centrocampisti ) e Thomas, Pereiro, de Jong, Romero, Lozano, Malen, Bergwijn e Gakpo ( attaccanti ). Non conosciamo ancora lo schema che sarà adottato in campo dagli olandesi.

La probabile formazione del Tottenham

A disposizione del tecnico Mauricio Pochettino Hugo Lloris, Michel Vorm, Paulo Gazzaniga ( portieri ), Kieran Trippier, Danny Rose, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez, Eric Dier, Serge Aurier, Ben Davies ( difensori ), Son Heung-min, Harry Winks, Erik Lamela, Victor Wanyama, Moussa Sissoko, Dele Alli, Christian Eriksen; Mousa Dembele ( centrocampisti ) e Lucas Moura, Harry Kane e Fernando Llorente ( attaccanti ). Lo schema che sarà utilizzato in campo dagli Spurs non è ancora noto.

Le quote dei bookmaker per PSV-Tottenham

Secondo i principali bookmaker il Tottenham è favorito per la vittoria nella sfida contro il PSV: per Betclic la vittoria del PSV è a 3.57, il pareggio è a 3.68 e la vittoria del Tottenham è a 1.92; per Sisal la vittoria del PSV è a 3.60, il pareggio è a 3.75 e la vittoria del Tottenham è a 1.97; infine per Snai la vittoria del PSV è a 3.65, il pareggio è a 3.70 e la vittoria del Totthenam è a 1.95.

Dove vedere la partita PSV-Tottenham

La sfida di Champions League tra PSV Eindhoven e Tottenham potrà essere seguita dagli abbonati Sky con pacchetto Sport attivo su tutte le piattaforme ( satellite, digitale terrestre e fibra ) e in diretta streaming online su SkyGo e NowTv.

