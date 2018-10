Francesca Fioretti oggi: cosa fa la compagna di Davide Astori

Francesca Fioretti, dopo mesi di silenzio dalla morte del compagno Davide Astori, racconta al Corriere della Sera come la sua storia d’amore si sia interrotta tragicamente e troppo presto. Primo post su Instagram da quel 4 marzo che le ha cambiato la vita.

Francesca Fioretti si racconta

Francesca Fioretti era la fidanzata del difensore della Fiorentina, Davide Astori, che nel marzo scorso è stato colto da un improvviso malore e che era stato rinvenuto senza vita in un albergo di Udine dove la sua squadra albergava per prepararsi alla partita contro l’Udinese del 27° turno in Serie A.

Un ragazzo bello, giovane, pieno di sogni e speranze, che ha lasciato suo malgrado una ragazza innamorata ed una bambina di due anni, Vittoria, il suo lascito più grande. Francesca racconta: “Il 5 marzo (giorno successivo alla morte di Astori, ndr) l’ho accompagnata a scuola e sono andata dalla psicologa dell’infanzia: nemmeno la cosa più tragica doveva destabilizzarla.

La sua serenità dipende dalla mia, non deve vedermi triste: le nostre lacrime non sono di disperazione ma di emozione. Davide non deve diventare un tabù di cui non parlare, il vuoto non deve inghiottirci. Nel nostro primo viaggio senza Davide ad un certo punto l’ho vista sorridere e ho pensato: sono riuscita a farla gioire del viaggio”.

Francesca Fioretti: il ricordo

Trova nella figlia Vittoria la sua forza, la modella Francesca Fioretti, che confessa al mondo il suo dolore. “Davide se n’è andato nel momento più felice della sua vita.

C’era una vita possibile per me e per lui, ora ce n’è un’altra che non ho scelto. Ma devo andare avanti per Vittoria, sa che papà non tornerà ma lo abbiamo collocato in un luogo immaginario in cui è felice”. Nel sua prima foto sui social dopo il dramma, una mano in bianco e nero tiene un soffione. Sotto, bellissime parole della poetessa Alda Merini: “Qualcuno ha fermato il mio viaggio, senza nessuna carità di suono. Ma anche distesa per terra io canto ora per te le mie canzoni d’amore”.

