Dove vedere Shakhtar Donetsk-Manchester City in diretta streaming o TV

Dove vedere Shakhtar Donetsk-Manchester City in diretta streaming o in TV

Incontro interessante, Shakhtar Donetsk-Manchester City. Le due squadre sono molto vicine nella classifica del Gruppo F: gli inglesi sono secondi con 3 punti; una posizione e 1 punto in meno per gli ucraini, che hanno all’attivo due pareggi, ma ancora nessuna vittoria. Due i precedenti fra Shakhtar e City e bilancio in parità: 1 vittoria a testa. Nel computo dei gol, inglesi in lieve vantaggio: 3 gol fatti contro 2, mentre gli ucraini hanno incassato 3 reti e ne hanno segnate 2.

Shakhtar Donetsk-Manchester City: ucraini a caccia della prima vittoria

Due pareggi entrambi per 2-2, l’ultimo dopo essere stato in vantaggio 2-0 a casa dell’Olympique Lione. E’ ora per la squadra di Paulo Fonseca, di mettere 3 punti in cascina e la partita contro il City può essere l’occasione ideale. In più, se gli ucraini battessero gli ospiti andrebbero a 5 punti, facendosi sotto alla capolista Lione.

Lo Shakhtar ha legittimato la sua presenza in Champions League vincendo per l’11esima volta il campionato ucraino ed è anche il current leader di questa stagione con 28 punti, frutto di 9 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. La squadra di Donetsk ha un record positivo riguardante i match casalinghi con le inglesi: 5 vittorie e 2 pareggi. Anche in Shakhtar Donetsk-Manchester City vuole fare punteggio pieno.

Shakhtar Donetsk-Manchester City: Guardiola vuole fare come col Barça.

Guardiola sa già come vincere la Champions: con il Barcellona lo ha fatto due volte, nel 2008/2009 e nel 2010/2011. L’esperienza a Monaco non ne ha portata nessuna, così come a secco di vittorie europee è finora la sua avventura sulla panchina dei citizens. Ma l’ambizione di Pep è dimostrare che può essere vincente in Europa anche senza il supporto e lontano da una super-squadra come il Barça.

Il Manchester City l’anno scorso ha vinto la Premier League per la quinta volta e ciò le ha permesso di accedere da campione alla Champions League. Lo Shakhtar è una squadra che il tecnico del City conosce bene: alla guida del Bayern inflisse agli ucraini la più cocente delle loro sconfitte: 7-0 ai 16esimi nell’edizione 2014/2015 della Champions. Shakhtar Donetsk-Manchester City non avrà probabilmente un risultato così clamoroso, ma per il tecnico del City è da vincere per passare il turno e cercare di raggiungere la finale. E vincerla, come ha fatto con i blaugrana.

Shakhtar Donetsk-Manchester City: probabili formazioni

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov – Kryvtsov, Stepanenko, Taison, Júnior Moraes – Marlos, Alan Patrick – Matviyenko, Maycon, Ismaily – Rakitskiy. Allenatore: Paulo Fonseca

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson – Walker, Kompany, Sterling, Gündoğan – Agüero, Laporte, Sané – David Silva, Fernandinho, Otamendi. Allenatore: Josep Guardiola

Dove vedere l’incontro Shakhtar Donetsk-Manchester City

In programma martedì 23 ottobre 2018 all’OSK Metalist Stadion di Kharkiv, Ucraina, Shakhtar Donetsk-Manchester City inizierà alle 21.00 La pay-tv Sky ha l’esclusiva della Champions League e quindi anche di questo incontro. o trasmetterà su Sky Sport e Sky sport HD. Streaming sui dispositivi mobili e pay-tv affidato all’app SkyGo per gli abbonati, mentre chi non lo è potrà vedere la Champions League su Now TV oppure collegandosi ai siti che rappresentano le TV che ne hanno l’esclusiva. Consigliata una VPN, per aggirare possibili blocchi e poter usufruire di una navigazione sicura e anonima.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM