Pensione integrativa Inps: assegno vedovi, importo e quando richiederlo

Importo assegno vedovi con pensione integrativa

In caso di morte del coniuge, il vedovo o la vedova ha diritto alla pensione di reversibilità e ad un assegno nel caso in cui sia “inabile al proficuo lavoro”. Rientra nei cosiddetti diritti inespressi che l’Inps riconosce su esplicita richiesta dell’interessato. Ricapitolando si tratta di una integrazione alla pensione di reversibilità (qui una guida sulla pensione di reversibilità) che vale in caso di invalidità. Il diritto spetta a vedove e vedovi dei dipendenti pubblici e privati, titolari di pensione di reversibilità, a condizione di essere invalidi al 100% e titolari di pensione di accompagnamento.

Pensione integrativa Inps, importo assegno vedovi

A quanto ammonta l’assegno di cui parliamo? L’importo varia a seconda del reddito. Per redditi familiari fino a euro 27.899,67, l’assegno è pari a euro 52,91. L’importo dell’assegno è parti a euro 19,59 per redditi da 27.899,68 fino a euro 31.296,62. Non spettano assegni familiari, invece, se il reddito supera quest’ultimo valore. Ma un aspetto interessante per i potenziali beneficiari del diritto in questione è la retroattività per 5 anni. Una volta riconosciuti gli arretrati è possibile chiedere e ottenere circa 600 euro l’anno per i precedenti 5 anni. Per un totale che supera i 3.000 euro.

Pensione integrativa Inps, come fare domanda per importo assegno vedovi

Come sempre è consigliabile verificare prima di rientrare tra coloro che hanno diritto all’assegno. Come? Effettuando un “controllo della pensione” tramite il portale INPS o consultando un patronato o un CAF. Il passaggio è utile per avere certezza del diritto. E anche per verificare i limiti di reddito necessari per accedere alle maggiorazioni e richiedere i diritti inespressi.

Come presentare la domanda per fare richiesta dell’assegno al nucleo familiare (ANF)? Intanto la richiesta è da indirizzare all’Inps. In particolare la domanda per la prestazione può essere presentata online tramite il servizio dedicato alla prestazione. In alternativa, si può inviare la domanda tramite i canali utilizzabili con l’Inps. Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile. O Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

