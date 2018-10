Dove vedere Liverpool-Stella Rossa in diretta streaming o in TV

Il gruppo C della Champions League 2018/2019, oltre alla sfida stellare tra PSG e Napoli, vedrà disputarsi anche Liverpool-Stella Rossa.

Sulla carta questo incrocio sembra non avere grosse chance di portare a dei colpi di scena, con il Liverpool che, reduce dalla bruciante sconfitta del San Paolo, deve assolutamente portarsi a casa l’intera posta in palio per potersi evitare rimonte dell’ultimo momento nelle prossime partite.

La Stella Rossa è reduce dalla scoppola di Parigi dalla quale è nato un caso legato al calcioscommesse che coinvolgerebbe uno dei dirigenti dei serbi, oltre a diversi esponenti della rosa. Il roster è modesto è il sorteggio è stato davvero sfortunato, motivo per il quale non dovrebbero esserci, come detto, grossi problemi per i reds.

Lo storico scenario di Anfield dà una marcia ulteriore alla squadra di Klopp, che in questo 2018 ha costruito un vero e proprio fortino quasi inespugnabile tra le proprie mura amiche. Solo West Bromwich a gennaio e Chelsea lo scorso settembre hanno battuto gli ultimi finalisti di Champions in casa, per giunta solamente in Coppa. L’ultima sconfitta europea in Champions in questo campo risale addirittura a quattro anni fa: era il 22 ottobre 2014 e ad imporsi per 0-3 fu il Real Madrid.

Le probabili formazioni di Liverpool-Stella Rossa

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Salah, Firmino, Mané

Allenatore: Klopp

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic; Jovicic, Krsticic; Marin, Causic, Simic; Ben Nabouhane

Allenatore: Milojević

Dove vedere in tv e streaming Liverpool-Stella Rossa

Il match verrà trasmesso in diretta tv ed esclusiva su Sky Sport e in streaming sui portali Sky Go e Now TV. Calcio d’inizio previsto per martedì 23 ottobre 2018 alle ore 21:00.

