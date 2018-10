Dove vedere Ajax-Benfica in diretta streaming o in TV

Diretta streaming e TV, come vedere la partita

Nel gruppo E della Champions League 2018/2019, oltre al match che vedrà opporsi AEK Atene e Bayern Monaco, ci sarà anche l’importantissimo Ajax-Benfica.

Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam a scendere in campo saranno due formazioni che puntano con decisione al secondo posto del raggruppamento, nonostante le recenti difficoltà del Bayern Monaco riportino tutto in gara.

L’Ajax al momento si trova al comando della classifica grazie alla vittoria ottenuta contro l’AEK Atene e il sorprendente pareggio conquistato all’Allianz Arena. Come sempre parliamo di una squadra molto giovane che svolge sempre la parte di mina vagante in qualsiasi competizione. Come nel caso della sorprendente finale di Europa League nella stagione 2016/2017 persa contro il Manchester United.

Anche il Benfica si dimostra come sempre una squadra “verde” ma molto esperta. Reduce da una stagione opaca ha una grande voglia di rivalsa sia tra i confini portoghesi che nelle competizioni europee. Il loro cammino in questa edizione di Champions nella fase a gironi racconta di una sconfitta casalinga contro il Bayern. E una vittoria in rimonta ed in inferiorità numerica conquistata ad Atene.

Tutti questi motivi fanno si che questa sfida sia aperta ad ogni scenario. Con l’Ajax leggermente favorito in considerazione del fattore campo, sempre molto importante.

Le probabili formazioni di Ajax-Benfica

AJAX (4-3-3): Onana; Mazroui, De Light, Vober, Tagliafico; Van der Beek, Schone, Blind; Ziyech, Tadic, Neres

Allenatore: ten Hag

BENFICA (4-5-1): Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Conti, Grimaldo; Fejsa, Pizzi, Gedson, Salvio, Rafa, Seferovic

Allenatore: Rui Vitória

Dove vedere Ajax-Benfica in tv e streaming

La partita verrà trasmessa in diretta tv ed esclusiva sui canali Sky Sport, mentre in streaming sarà visibile sui portali Sky Go e Now TV. Calcio d’inizio previsto per martedì 23 ottobre 2018 alle ore 21:00.

