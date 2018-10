Elezioni regionali Trentino Alto Adige 2018: risultati e affluenza in diretta

Domenica 21 ottobre appuntamento con le elezioni regionali in Trentino Alto-Adige. Si tratta di elezioni regionali un po’ particolari; infatti, gli elettori sono chiamati a eleggere i consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Composti da 35 consiglieri ciascuno andranno poi a formare il parlamentino regionale. A questo poi toccherà eleggere il Presidente della Regione; per la prima metà della legislatura, in tutto dura 5 anni, verrà scelto tra i consiglieri di lingua italiana, per la seconda metà tra quelli di lingua tedesca.

Tra l’altro, le due province hanno due sistemi elettorali diversi. Il presidente della Provincia di Trento viene eletto in modo diretto. Ogni elettore può indicare sulla scheda il partito o la coalizione che sostiene il candidato presidente e tre nomi di consiglieri. Il candidato presidente più votato può contare su una quota di 18 consiglieri su 35; d’altra parte, se arriva al 40% potrà contare su 21 consiglieri su 35. Nella Provincia di Bolzano, invece, vige un sistema proporzionale “puro” che, quindi, non contempla alleanza pre-voto. Tocca poi alle forze politiche, una volta assegnati i seggi, formare la maggioranza a sostegno di un presidente condiviso.

Elezioni regionali Trentino Alto Adige: orari di apertura e chiusura dei seggi

Diversi anche gli orari dei seggi e dello spoglio tra le due province. In Alto-Adige seggi aperti dalle 7 alle 21, lo spoglio comincerà subito dopo la chiusura delle urne. In Trentino, seggi aperti dalle 6 alle 22, lo spoglio comincerà la mattina di lunedì 22 ottobre.

All’ultima tornata, nel 2013, in Trentino vinse Ugo Rossi del Pd con il 58,12% dei voti; i dem, però, hanno scelto di non ricandidare Rossi che correrà comunque con il Partito Autonomista Trentino Tirolese (Patt). In Alto Adige si impose il Südtiroler Volks Partei con il 45,7% dei voti; non avendo la maggioranza necessaria a governare da solo, il partito autonomista sancì l’alleanza col Pd a sostegno dell’attuale Presidente Arno Kompastcher.

