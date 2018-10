Cristina Chirichella: altezza, vita privata e carriera. Chi è l’atleta

Nonostante quel 2-3 per la Serbia provochi un fremito di rabbia (eravamo così vicini a scrivere la parole “fine” a quei 16 anni da quando l’Italia vinse il suo ultimo mondiale, nell’ormai lontano 2002 a Berlino), alla nazionale azzurra di pallavolo va riconosciuto il merito di aver reso fiera l’Italia intera per aver comunque raggiunto un argento così importante.

Per chi ha seguito con una certa costanza le partite che hanno disputato le ragazze azzurre, i loro nomi saranno diventati ormai familiari. Per tutti gli altri, esploreremo le vicissitudini di una delle punte della nazionale più amate: Cristina Chirichella.

Chi è Cristina Chirichella: la carriera nella pallavolo

Tra le giocatrici più amate, insieme a Paola Egonu, Cristina Chirichella, 24 anni, è nata il 10 febbraio 1994 a Napoli. Sognando dietro le partite di Mila e Shiro viste in tivù, ha fatto della pallavolo una compagna di vita: ha praticato lo sport di cui ha portato alta la fiaccola fino al Mondiale praticamente fin da bambina. Il 2010 è l’anno del suo del suo debutto in Serie B al fianco del Club Italia romano, che non abbandonerà per almeno due anni. L’anno successivo Cristina conquista un argento agli Europei, gareggiando nella sezione Under 18 della Nazionale.

Un successo dopo l’altro: è il 2012 ed è di nuovo sul podio con il terzo posto tra l’Under 19. Arriva poi in serie A, questa volta affiancata alla Robursport Volley Pesaro. La chiamata in nazionale avverrà però dopo esser approdata alla Pallavolo Ornavasso. Le bastano due stagioni per portare a casa Scudetto, Supercoppa e Coppa Italia, è nella squadra femminile dell’Igor Gorgonzola Novara, in cui milita tutt’ora nel ruolo di centrale.

Calciomercato, nuovo scambio “alla Bonucci-Caldara” tra Milan e Juventus?

Ma quanto è alta Cristina Chirichella?

Sono quegli interrogativi che sorgono facilmente tra chi guarda queste fortissime giocatrici disputare qualsiasi match. Quanto sono alte? Cristina vanta ben 1 metro e 95 cm di altezza, a cui corrisponde opportunamente un paio di scarpe numero 46.

Sappiamo qualcosa anche della sua vita privata: la campionessa italiana ha conseguito il diploma presso il liceo linguistico e ha continuato la carriera scolastica con l’iscrizione all’università. Ha un forte legame con il fratello Gaetano, suggellato dal tatuaggio di lei, ritraente il simbolo dell’infinito arricchito dalle rispettive iniziali. E’ fidanzata con Federico Rigamonti, anche lui pallavolista.

CONTINUA A SEGUIRE TERMOMETRO POLITICO ANCHE SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL FORUM PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO.