Halloween 2018: data, eventi e cosa fare in Italia

Per gli indecisi, per chi non ha voglia di organizzare una festa in maschera in proprio o chi non ne vuol sapere di chiudersi al cinema, ma non ha intenzione di rinunciare a festeggiare Halloween, ecco una serie di proposte salva-serata. Da nord a sud l’Italia sarà scossa da qualche brivido la notte di Halloween, basta solo sapere dove cercare. Vediamo qualche proposta interessante in giro per il Paese.

Halloween 2018: cosa fare per il 31 ottobre

Una premessa indispensabile: in occasione di particolari serate a tema, è bene affrettarsi:spesso e volentieri la disponibilità di biglietti tende ad esaurirsi più in fretta del previsto; è bene, quindi, ponderare con un certo anticipo la serata ed effettuare l’acquisto dei biglietti senza procrastinare troppo dalla data dell’evento.

Veniamo ora alle preferenze: si prospetta una serata a ballare in discoteca? Milano è la risposta. Presso il Club House 80’, dove le luci saranno appositamente tenute a bassa intensità o, tutt’al più, rischiarate alla luce di led spettrali: vi si terrà infatti il Funeral Party, va da sé che il dress code total black sarà d’obbligo. In alternativa il Sio Cafè propone la Halloween Night, con un accoglienza che si prospetta …completamente da brivido.

Siete di Torino e cercate una festa a tema Halloween magari, perché no, con qualche spunto potteriano? Ecco, per tutti gli amanti della saga firmata da J. K. Rowling, presso il Parco del Valentino c’è quello che fa per voi. L’evento si svolgerà il 31 ottobre, in orario pomeridiano. I partecipanti saranno liberi di muoversi nella natura e verranno coinvolti in una caccia al tesoro a tema Hogwarts. Anche qui, è indispensabile però prenotarsi. Per chi preferisce una festa in maschera, magari catapultati in una suggestiva atmosfera settecentesca, non resta che recarsi a Castello di San Giorgio Canavese: il party prevede anche buona musica, cibo e la possibilità (preva selezione di un apposito pacchetto) di prender parte ad un percorso degli orrori nel Castello.

Calciomercato, nuovo scambio “alla Bonucci-Caldara” tra Milan e Juventus?

Halloween 2018: Napoli e dintorni

Spostiamoci ora al sud. A Napoli, dalle 18 e fino alle 22 del 31 ottobre (ma è possibile ripetere o partecipare anche il 1 novembre, orari invariati) l’associazione Insolitaguida ha ideato un percorso horror nei vicoli della città, nel piano dell’evento battezzato, per l’occasione, “Napoli: un fantasma in ogni vicolo – Halloween edition”.

In giro per l’Italia anche i numerosi parchi-divertimento hanno in serbo speciali sorprese dedicate al giorno più pauroso dell’anno. Si può anche considerare l’idea di approfittare dei giorni del ponte di Ognissanti (fino al 4 novembre) per partire. Anche se il vostro interesse precipuo non dovesse vertere sulla festa di Halloween, non vuol dire che le possibilità di godere del lungo ponte vi siano interdette. Mete culturali o naturalistiche che siano, in Italia non si è mai a corto di idee, qualunque siano gli spunti.

CONTINUA A SEGUIRE TERMOMETRO POLITICO ANCHE SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL FORUM PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO.